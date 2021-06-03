Як визначити хто підключений до Wi Fi і заблокувати доступ при необхідності

Отже, у вас з’явилися підозри, що хтось підключається до вашого Wi Fi і безкоштовно користується інтернетом за який ви платите гроші.





Це зрозуміло прикро і неприємно, ну і з технічної точки зору теж не додає користі. Як відомо, чим більше підключень, тим повільніше інтернет.

Але не будемо вдаватися в деталі, а розберемо як же все таки побачити несанкціоноване підключення до вашого Wi Fi і заблокувати доступ при необхідності.

Розбирати будемо на прикладі роутерів Tp Link, але принцип не відрізняється і ви можете на цій основі розібратися з іншими брендами.

Щоб зайти в налаштування роутера, вводимо в адресний рядок браузера 192.168.0.1 або 192.168.1.1 і натискаємо кнопку введення на клавіатурі.

Для довідки: вводити значення потрібно як звичайне посилання в браузері адресного рядка, а не в рядку пошуку.

Ще оди варіант – це перейти за посиланням tplinklogin.net

У вікні вводимо логін admin і пароль той же admin.

Далі переходимо в налаштування зліва, там відкриваємо “Бездротовий режим” , далі “Статистика бездротового режиму”.

В параметрах ви побачите всі пристрої, які на даний момент підключені до вашого Wi Fi

Праворуч від кожного пристрою є кнопка “Заборонити”, яка блокує доступ даного пристрою до Wi Fi.

Але будьте уважні і на заблокуйте доступ самому собі або додатковим пристроям, які ви використовуєте (смартфон, планшет, і т. Д.)