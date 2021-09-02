Українцям розповіли, чому не варто купувати дорогі смартфони

У сегменті Android-смартфонів асортимент традиційно ширше, ніж серед iPhone. Через відкритість операційки Google нею можуть користуватися виробники різних апаратів, які в свою чергу прагнуть покрити відразу всі ніші ринку.





Саме тому серед смартфонів на Android є як надзвичайно дорогі моделі за 30-50 і навіть 70 тисяч гривень, а є і відверто дешеві за ціною навіть нижче 3 тисяч. Коротше, знайдуться варіанти на будь-який смак і гаманець. Але, якими б крутими не були апарати з топового сегмента, ми прекрасно розуміємо, що брати їх не можна ні в якому разі.

Флагманські смартфони дорогі, але безглузді

Давайте розставимо всі крапки над «і» відразу. Ми не закликаємо вас купувати дешевий смартфон, якщо ви можете дозволити собі купити дорогий. Більш того, ми навіть не будемо озвучувати межу ціни, вище за яку ми вважаємо смартфон дорогим, а нижче – дешевим.

Тут ви вільні вирішувати для себе самі. А, щоб ви напевно не подумали про те, що ми продалися, ми не запропонуємо вам жодної конкретної моделі. Просто озвучимо виробників, у яких, на нашу думку, можна брати недорогі апарати, не боячись за їх якість.

Проблеми дорогих смартфонів

У нас є кілька причин, за якими ми проти того, щоб купувати дорогі смартфони. Почнемо по порядку:

Купівля дорогих смартфонів безглузда. Принаймні, з точки зору вкладення коштів. Пройде 3-4 місяці, і ваш апарат подешевшає на 30%, а через півроку за нього будуть просити вдвічі менше. Але найобразливіше, що через рік вийде більш крута модель, і про вашу забудуть всі: і навколишні, і сам виробник, який вже не буде оновлювати її так трепетно.

Спробуйте зламати дисплей Galaxy Z Fold 3. Ви заплатите за нього купу грошей

У дорогих смартфонах незрозуміло, за що ти платиш. Ні, звичайно, бувають винятки на кшталт Xiaomi Mi Mix 4, який має керамічний корпус, або Galaxy Z Fold 3, який володіє складною конструкцією, нетиповою для сучасних пристроїв. Але за великим рахунок вони роблять все те ж саме. Вони знімають плюс-мінус однаково, живуть від зарядки плюс-мінус стільки ж і працюють плюс-мінус так само швидко. Ми вже не кажемо про те, що оновлюються вони рівно так само довго – 2-3 роки.

У дорогих смартфонів – дорогий ремонт. Наприклад, якщо ти купуєш Galaxy Z Fold, будь готовий до того, що пошкодження його екрану обійдеться в половину його вартості. Так за ці гроші можна купити ще штук зо п’ять нормальних апаратів. До речі, з айфонами та ж петрушка. Екрани у них коштують ой як дорого. Тому краще не кидайте, якщо купили.

Чому краще брати дешеві телефони

Дешеві смартфони хороші всім. По-перше, вони банально не дешевшають так швидко. Більш того, вони практично зовсім не дешевшають, тому що їм просто нікуди дешевшати. По-друге, їх часто можна і не ремонтувати, а просто купити замість них щось нове. Ну, і, по-третє, навіть найпростіший Pocophone або Redmi вміють все те ж саме, що і дорогі апарати.

Redmi 10 виходить завтра, і коштуватиме дуже недорого. Особливо для своїх характеристик

Ну, дивіться самі. Зараз дисплей з частотою 90 Гц зустрічається практично в будь-якому апараті дорожче 5 тисяч гривень. Те ж саме відноситься і до 6-8 ГБ оперативної пам’яті, і до швидкої зарядки потужністю 18 Вт, і навіть до камер з великою роздільною здатністю і оптичним зумом. Вибачте, що порушуємо обіцянку не наводити прикладів, але дуже вже хочеться: Redmi 10 має все це і навіть більше. У нього навіть є реверсивна зарядка.

Можливо, з точки зору професійної зйомки камерофони знімають краще. Можливо, дорогі апарати заряджаються за 10-20 хвилин як нові Xiaomi. Можливо навіть, що вони працюють в іграх трохи повільніше, гірше справляючись з графічними навантаженнями. Але ви просто задумайтеся: коштують всі ці привілеї того, щоб віддавати за них на 20-30 і більше тисяч гривень?