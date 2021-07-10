Навіщо потрібні розумні дзеркала і що вони вміють

Уявіть собі, що ви прокидаєтеся, йдете у ванну, дивитеся в дзеркало і бачите в ньому всю необхідну інформацію, щоб почати день – прогноз погоди, список вхідних електронних листів, розклад зустрічей, трафік, пробки і т.д. І все це без єдиного руху пальців.





Як і звичайне дзеркало, розумне теж відображає зображення. Однак воно створюється з використанням безлічі апаратних технологій – в нього вбудовані датчики температури, світлодіоди для освітлення, РК-дисплей для відображення інформації, модуль для підключення до інтернету та ін. Таке дзеркало здатне відображати погоду, час, дату, новини та інші дані, може показувати відеокліпи в інформаційних і розважальних цілях.

Деякі смарт-дзеркала є інтерактивними і оснащені сенсорними екранами

До того ж, таке дзеркало додасть футуристичний штрих будь-якому інтер’єру.

Як працюють розумні дзеркала?

Традиційне дзеркало виготовляється з використанням сріблення. На одну сторону скла наноситься шар якогось металевого матеріалу з високою здатністю, що відображає. Зверху додається шар міді, щоб запобігти окисленню металу. Потім вся збірка покривається шаром фарби. Це захищає внутрішні відображаючі шари, а також запобігає потраплянню світла на іншу сторону скла. Простіше кажучи, звичайне дзеркало складається зі шматка скла, прикріпленого до якого-небудь металу, срібла, нікелю або олова. Коли світло проходить через скло, воно відбивається назад, і зображення в ньому відображається дзеркально.

Розумне дзеркало для ванної від Gesipor здатне змінювати освітлення, відтворювати музику і оснащено захистом від запотівання

Напевно ви бачили сцену допиту в фільмах, коли злочинця допитують в одній кімнаті, в той час як поліцейські похмуро спостерігають з іншої. Коли поганий хлопець дивиться в дзеркало зі свого боку, він бачить тільки своє відображення, але люди в сусідній кімнаті можуть стежити за кожним його рухом. Як і звичайне дзеркало, двостороннє дзеркало також виготовляється з відображаючого металу (в основному, з алюмінію). Однак двосторонні дзеркала мають дуже тонке покриття, що відбиває. Таким чином, коли світло падає на скло, частина його відбивається назад, а решта проходить на іншу сторону.

Смарт-дзеркало виробництва компанії ReignCharm з двома динаміками дозволяє прослуховувати музику зі смартфона

В описаному випадку кімната допитів дуже яскраво освітлена, а в кімнаті спостереження темно. Оскільки в останній майже немає світла, воно не проходить в кімнату для допитів, і злочинець не може бачити, що відбувається на іншій стороні. З іншого боку, в кімнаті для допитів багато світла. Незважаючи на те, що частина світла відбивається назад в кімнату (злочинець бачить власне зображення), велика частина його проходить через двостороннє дзеркало в темну кімнату спостереження, що дозволяє офіцерам «дивитися» крізь неї.

Причому тут розумні дзеркала? Розумне дзеркало має на увазі розташування дисплея за двостороннім дзеркалом. З іншого боку видно тільки світло екрана дисплея. Розмір дисплея залежить від передбачуваних функцій смарт-дзеркала.

Розумне дзеркало BYECOLD з вбудованою інфрачервоною панеллю може працювати як обігрівач, змінювати освітлення, вимірювати температуру і вологість, показувати час, дату і погоду

Простіше кажучи, встаньте на яскравому світлі і подивіться на екран свого смартфона, телевізора або монітора. Якщо ви зменшите яскравість дисплея, то зможете побачити в ньому власне відображення. У той же час зображення або відео, які відображаються на екрані, також видно вам, хоч і не так добре. Ті ж принципи застосовні і до розумних дзеркал.

Звичайно, технологія досить складна. Розумне дзеркало налаштоване для відображення більш яскравих і чітких відбитків. Просунуті розумні дзеркала – неймовірно складні пристрої, складніші, ніж більшість гаджетів розумного будинку.

Сценарії використання

Заглянемо в майбутнє. Крім будинку, розумні дзеркала можна використовувати в різних сферах бізнесу, таких як магазини одягу, салони краси, перукарні, торгові центри і т.д. Але справа не тільки в інтерактивному «кіоску», а більше в штучному інтелекті, який повідомить вам всю необхідну інформацію в залежності від того, де ви знаходитесь.

«Малютка» від iHome підтримує гучний зв’язок по Bluetooth, голосових помічників Siri і Google, є вбудована зарядка для смартфона

Де можуть використовуватися розумні дзеркала:

Торгові центри та роздрібні магазини: покупці можуть сфотографувати, як вони виглядають в різних вбраннях, потім порівняти всі фотографії і вибрати одяг, який їм найбільше подобається. Також за допомогою дзеркала можна змінити освітлення або покликати продавця з одягом іншого розміру.

Салони краси: можна вибрати стрижку або зачіску прямо на екрані дзеркала, замість того, щоб гортати журнали. А в процесі – подивитися кіно або почитати книгу прямо в дзеркалі, щоб очікування було не таким виснажливим.

Готелі: розумні дзеркала в кімнатах і ванних дозволять відвідувачам дивитися телевізор в дзеркалі у ванній, викликати обслуговування номерів, замовити їжу, керувати освітленням тощо.

Кінотеатри: розумні дзеркала можуть відображати трейлери, рекламу, варіанти їжі і напоїв та іншу інформацію.

Найімовірніше, через кілька років кожне дзеркало перетвориться в розумне, точно так само, як майже кожен мобільний телефон на планеті став смартфоном. Адже кінцева мета технологій – зробити наше життя легшим і зручнішим.