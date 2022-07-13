Найоригінальніші гаджети, які підійдуть як подарунок

Гаджети настільки тісно пов’язані з життям сучасної людини, що багато хто вважає їх найкращими подарунками. Однак, що робити, якщо не хочеться дарувати смартфон, навушники чи щось звичайне? Прочитати цю статтю. У ній ми зібрали п’ять незвичайних девайсів, які здивують будь-кого.





Портативний принтер

Компактний принтер від HP може роздрукувати щойно зроблену фотографію з розмірами 2.3х3.4 дюйма. Головне — щоб у вас під рукою був спеціальний папір. Разом із принтером постачається спеціальна програма, через яку можна відредагувати фотографію перед друком. У ній можна додати на зображення спеціальні марки, щоб з ними можна було взаємодіяти в доповненій реальності.

Чашка з контролем температури

Відмінний подарунок для любителів кави, чаю та інших гарячих напоїв. Власник може регулювати температуру напою прямо з телефону, а вбудованої батареї достатньо для підтримки заданої температури протягом 1.5 годин.

Самоочисна пляшка



Якщо той, кому ви зібралися дарувати подарунок, ходить до спортзалу чи просто веде активний спосіб життя, він точно оцінить цю пляшку. Вона оснащена ультрафіолетовою лампою, яка знищує всі бактерії на поверхні пляшки та у воді. Крім того, конструкція пляшки дозволяє рідині в ній залишатися теплою протягом 12 годин та холодною протягом доби.

Водонепроникна бездротова колонка

Водонепроникна колонка від Bose видає шикарне звучання, а корпус захищений за стандартом IP67, що гарантує захист від вологи. Автономність досягає великої позначки в 12 годин. Постачається пристрій у трьох кольорах: чорному, білому та синьому.

Портативна сонячна панель

Для людей, які проводять на вулиці більшу частину вільного часу, це дуже цікавий подарунок. Від цієї сонячної панелі можна заряджати смартфони, навушники та навіть ноутбуки – достатньо підключити пристрій через USB-провід. Девайс легко складається та оснащується спеціальним кріпленням для фіксації на рюкзаку.