Где лучше всего отдыхать украинцам в Турции
Чаще всего украинцы выбирают путевки в Египет или в Турцию. Последняя особенно популярна тем, что предлагает высокий уровень отдыха по достаточно скромным ценам. Курортный сезон имеет внушительную протяженность и длится с мая до середины октября. В Турции немало достойных курортов, но есть те, которые считаются лучшими по всем критериям.
Лучшие курорты Турции
На территории Турции предлагают отельные комплексы по разным ценам с различными категориями звездности. Это позволяет легко подобрать курорт для себя. К наиболее значимым по всем пунктам относят:
- Анталия – славится лучшими пляжами на Средиземноморье, радует шикарными пейзажами и близостью к культурным и развлекательным достопримечательностям;
- Аланья – радует гостей наличием древних достопримечательностей в шаговой доступности, живописными видами, а также пещерой Дамлаташ, славящейся целебными свойствами;
- Белек – находится в окружении эвкалиптовых, кедровых и сосновых лесов, что дарит туристам целебный воздух, а также удивляет великолепная экологическая микросреда побережья;
- Кемер – расположен между шикарными Таврскими горами с хвойными лесами, горными пейзажами, шедеврами местной архитектуры и развлечениями на любой вкус;
- Сиде – древний курорт с античной атмосферой, который идеально подходит для семейного отдыха с детьми, предлагает множество развлечений;
- Мармарис – считается жемчужиной Эгейского моря, а благодаря расположению в окружении скалистых холмов в бухте всегда царит спокойное море;
- Даламан – выбор отелей небольшой, зато местная красота, большой выбор развлечений и активного отдыха сделает пребывание комфортным;
- Фетхие – приятно удивляет изумрудной красотой природы, развитой инфраструктурой, обилием торговых и развлекательных точек, морских и экскурсий к историческим достопримечательностям;
- Бодрум – его именуют визитной карточкой Эгейского моря, отдых здесь считается элитным, а уникальность в комбинации современности и древности.
При выборе лучшего курорта учитывайте индивидуальные критерии. Также принимайте во внимание специфику отеля, наличие собственных пляжей, дополнительных развлечений на территории, близость к достопримечательностям.
Бальнеологические курорты
Бальнеологические турецкие курорты очень востребованы. Их уникальность в минеральных водах с особым составом, который делает их целительными для организма. Такие источники благотворно сказываются, как на психологическом, так и на физиологическом состоянии. А наличие внушительного количества разнообразных процедур помогает полноценно отдохнуть и оздоровиться.
Особенно популярны:
- Кангал – находится на высоте 1600 метров над уровнем моря в лесах с естественными горячими купальнями, где вода достигает 40 градусов;
- Памуккале – оздоровительный курорт, источники которого бьют из-под земли и славятся целебными свойствами.
Выгодно отправиться в увлекательное путешествие можно, если выбрать горящие туры. Такие поездки по самым приятным ценам запомнятся с положительной стороны, подарят заряд эмоций на долгое время.
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