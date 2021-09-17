Где лучше всего отдыхать украинцам в Турции

Чаще всего украинцы выбирают путевки в Египет или в Турцию. Последняя особенно популярна тем, что предлагает высокий уровень отдыха по достаточно скромным ценам. Курортный сезон имеет внушительную протяженность и длится с мая до середины октября. В Турции немало достойных курортов, но есть те, которые считаются лучшими по всем критериям.





Лучшие курорты Турции

На территории Турции предлагают отельные комплексы по разным ценам с различными категориями звездности. Это позволяет легко подобрать курорт для себя. К наиболее значимым по всем пунктам относят:

Анталия – славится лучшими пляжами на Средиземноморье, радует шикарными пейзажами и близостью к культурным и развлекательным достопримечательностям;

– славится лучшими пляжами на Средиземноморье, радует шикарными пейзажами и близостью к культурным и развлекательным достопримечательностям; Аланья – радует гостей наличием древних достопримечательностей в шаговой доступности, живописными видами, а также пещерой Дамлаташ, славящейся целебными свойствами;

– радует гостей наличием древних достопримечательностей в шаговой доступности, живописными видами, а также пещерой Дамлаташ, славящейся целебными свойствами; Белек – находится в окружении эвкалиптовых, кедровых и сосновых лесов, что дарит туристам целебный воздух, а также удивляет великолепная экологическая микросреда побережья;

– находится в окружении эвкалиптовых, кедровых и сосновых лесов, что дарит туристам целебный воздух, а также удивляет великолепная экологическая микросреда побережья; Кемер – расположен между шикарными Таврскими горами с хвойными лесами, горными пейзажами, шедеврами местной архитектуры и развлечениями на любой вкус;

– расположен между шикарными Таврскими горами с хвойными лесами, горными пейзажами, шедеврами местной архитектуры и развлечениями на любой вкус; Сиде – древний курорт с античной атмосферой, который идеально подходит для семейного отдыха с детьми, предлагает множество развлечений;

– древний курорт с античной атмосферой, который идеально подходит для семейного отдыха с детьми, предлагает множество развлечений; Мармарис – считается жемчужиной Эгейского моря, а благодаря расположению в окружении скалистых холмов в бухте всегда царит спокойное море;

– считается жемчужиной Эгейского моря, а благодаря расположению в окружении скалистых холмов в бухте всегда царит спокойное море; Даламан – выбор отелей небольшой, зато местная красота, большой выбор развлечений и активного отдыха сделает пребывание комфортным;

– выбор отелей небольшой, зато местная красота, большой выбор развлечений и активного отдыха сделает пребывание комфортным; Фетхие – приятно удивляет изумрудной красотой природы, развитой инфраструктурой, обилием торговых и развлекательных точек, морских и экскурсий к историческим достопримечательностям;

– приятно удивляет изумрудной красотой природы, развитой инфраструктурой, обилием торговых и развлекательных точек, морских и экскурсий к историческим достопримечательностям; Бодрум – его именуют визитной карточкой Эгейского моря, отдых здесь считается элитным, а уникальность в комбинации современности и древности.

При выборе лучшего курорта учитывайте индивидуальные критерии. Также принимайте во внимание специфику отеля, наличие собственных пляжей, дополнительных развлечений на территории, близость к достопримечательностям.

Бальнеологические курорты

Бальнеологические турецкие курорты очень востребованы. Их уникальность в минеральных водах с особым составом, который делает их целительными для организма. Такие источники благотворно сказываются, как на психологическом, так и на физиологическом состоянии. А наличие внушительного количества разнообразных процедур помогает полноценно отдохнуть и оздоровиться.

Особенно популярны:

Кангал – находится на высоте 1600 метров над уровнем моря в лесах с естественными горячими купальнями, где вода достигает 40 градусов;

Памуккале – оздоровительный курорт, источники которого бьют из-под земли и славятся целебными свойствами.

Выгодно отправиться в увлекательное путешествие можно, если выбрать горящие туры. Такие поездки по самым приятным ценам запомнятся с положительной стороны, подарят заряд эмоций на долгое время.