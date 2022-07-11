VoLTE та VoWiFi – що нового принесуть нові стандарти зв’язку для українців

Оператори активно запускають послугу VoLTE по всій країні. Тепер це вже не іміджевий хід, а необхідність подальшого розвитку мережі на шляху до 5G. Але це в майбутньому, а які покращення отримують абоненти із запуском VoLTE прямо зараз?





Як працює без VoLTE

Спочатку нагадаю навіщо взагалі потрібна ця послуга. У початковому варіанті мережі 4G і саме стандарт LTE створювалися тільки для передачі даних. Ще 15-20 років тому стало зрозуміло, що за мобільним інтернетом майбутнє, а голос відходитиме на другий план.

Почасти це було вірне припущення, але люди як дзвонили один одному, так і дзвонять донині. А можливостей месенджерів для голосового спілкування недостатньо, оскільки вони не можуть забезпечити належної якості передачі через IP-мережі.

Щоб абоненти, перебуваючи в LTE, взагалі могли користуватися дзвінками, була розроблена тимчасова схема під назвою CSFB (Circuit Switch FallBack). Під час вхідного або вихідного дзвінка смартфон примусово перемикається в мережі 2G або 3G, де і встановлюється голосове з’єднання.

З послугою VoLTE (Voice over LTE) переключатися в попередні стандарти вже немає необхідності. Всі послуги, включаючи дзвінки, можуть бути надані прямо з LTE і для абонента це дає наступні переваги.

Швидкість встановлення дзвінка

По-перше, значно скорочується час встановлення з’єднання. Для того, щоб виконати процедуру CSFB у смартфона може йти від 1 до 5 і навіть більше секунд. Крім того, ресурсів або покриття в 2G та 3G може не бути зовсім, що закінчиться для дзвінка невдачею.

За допомогою VoLTE час встановлення з’єднання скорочується буквально до 1 секунди . Це навіть швидше, ніж дзвінок здійснювався прямо з мережі 3G. Але це ще не всі переваги цієї технології.

Якість мови

Завдяки більш високим можливостям мереж 4G з передачі великих обсягів даних з’явилася можливість впровадження більш високошвидкісних мовних кодеків серії EVS (Enhanced Voice Services) . Вони дозволяють передавати голос зі швидкістю в 6 разів швидше, що суттєво покращує відчуття від розмови.

Це як слухати музику на старому CD-програвачі або використовувати дорогі брендові колонки. Але поки що оператори в Україні лише приступають до впровадження EVS, оскільки це вимагає додаткових налаштувань мережі та фінансових вливань.

VoWiFi

І є ще одна перевага від запуску VoLTE, яка безпосередньо не пов’язана з ним, але не може з’явитись раніше запуску голосу в 4G. Це дзвінки через WiFi -VoWiFi .

Справа в тому, що для послуги VoLTE необхідно встановлювати та налаштовувати IMS-платформу, здатну обслуговувати голосові дзвінки через пакетні мережі. Крім того, стільникова мережа тепер може приймати дзвінки прямо з мережі інтернет, які на стороні абонента пропускаються не через радіомережу оператора, а через Wi-Fi, причому будь-якого провайдера.

Особливо така послуга корисна у двох випадках: коли покриття на роботі чи будинку недостатнє чи у роумінгу, де дзвінки через місцевих операторів коштують нечувані гроші.

Будь-які сучасні IMS платформи підтримують VoWiFi, тому незабаром після запуску VoLTE слідуватиме і запуск VoWiFi.