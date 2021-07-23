Названо кращі фантастичні серіали про космос в 2021 році

Космос завжди притягував увагу людини, являючись неосяжним сховищем таємниць і місцем, де ми нарешті зможемо дізнатися своє призначення. З появою кінематографа сміливі припущення стало будувати набагато простіше, а кращі фантастичні серіали про космос і зовсім стали джерелом найбільш інтригуючих теорій про наш всесвіт.





Представляємо вашій увазі рейтинг серіалів про космос. Ми вирішили не згадувати культові франшизи, які в 2021 році виглядають архаїчно, а вибрали найкраще з нових проектів в цьому незаслужено малопопулярному жанрі.

№10 – Кіллджойс

Кінопощук: 6.8

IMDB: 7.2

Класична історія про космічну колонізацію зі спробами осмислення того, як правильно дотримуватися порядку в новому гетерогенному співтоваристві. Планетарна система знаходиться під управлінням якоїсь Корпорації, але мешканці не надто задоволені таким станом справ – тут і там спалахують вогнища заколотів, які покликані пригнічувати головні герої – представники незалежної організації мисливців за головами Датч, Джон і Дейв. Погляди героїв на добро і зло, а також допустимі методи ведення війни відрізняються, що і стає основною лінією розвитку подій.

Серіал буяє перестрілками і бійками, тому любителі бойової фантастики будуть задоволені, що стосується атмосфери – декорації і спецефекти аж надто прості, відчуття повного занурення в світ планети Креш досягається насилу. Але навіть з урахуванням малобюджетності виглядає серіал цікаво.

№9 – Загублені в космосі

Кінопошук: 6.7

IMDB: 7.3

А ось тут з атмосферою повний порядок. Якщо сеттинг про аварію корабля далеко від місця призначення навряд чи назвеш новаторським, то та любов, з якою автори зобразили позаземну планету – пейзажі, техніка, роботи, дивовижна флора і фауна – вражає.

Одна з центральних тем – проблеми комунікації живої матерії, тобто колоністів в особі родини Робінсонів, і неживої, що населяє дану планету, грубо кажучи штучного інтелекту. Підняті всі стандартні теми загальнолюдської моралі, так що дивитися буде цікаво навіть далеким від космічної тематики людям. Гідне дітище Нетфлікс.

№8 – Марс

Кінопошук: 7.1

IMDB: 7.1

Топ 10 серіалів про космос продовжує цікавий проект, який побачив світ за підтримки National Geographic. Після висадки перших астронавтів на Марс колонізація Червоної Планети просувалася з величезним успіхом, але через дев’ять років державне фінансування припинилося і тепер за справу доведеться взятися приватному сектору.

Серіал виконаний на стику документалістики і художньої оповіді, тому чіпляє як серйозних шанувальників тематики, так і любителів провести вечір за переглядом цікавої історії. Сага про те, на що готова піти допитлива людина заради втілення мрії, і як вона справляється з тим, що реалізується вона куди складніше, ніж малювалося в мріях. Картинка, звуковий супровід і декорації – на висоті!

№7 – Сотня

Кінопошук: 7.3

IMDB: 7.6

Довгограючий проект, який тільки підійшов до кінця – епічні сім сезонів. Преамбула наступна – через 97 років після катастрофічної атомної війни, яка знищила все живе на Землі, останні з виживших мандрують по земній орбіті на космічному кораблі і вирішують відправити на місце колишнього проживання човник з сотнею малолітніх злочинців на борту.

У підсумку перед нами така собі гримуча суміш «Повелителя мух» і «Голодних ігор» в космічному сеттингу, яка чіпляє відразу ж. У мережі можна знайти чимало претензій до якості гри юних акторів, безглуздості ряду подій, слабкого причинно-наслідкового зв’язку та іншого, але чого у серіалу не віднімеш, так це здатності моментально занурити глядача у свій витканий з фантазій світ і жадібно поглинати серію за серією.

№6 – Орвілл

Кінопошук: 7.3

IMDB: 8.0

Такий собі «Стар Трек» на новий лад, що оповідає про космічні пригоди екіпажу корабля «Орвілл». Декорації, грим і костюми напевно здадуться фанатам Зоряного Шляху до болю знайомими, але сама концепція оповідання тут куди більш сучасна – немає місця занудству і зайвій серйозності, комедійний елемент в достатку і завжди до місця. Кумедно, що головну роль виконав головний сценарист серіалу Сет Макфарлейн, але до гри акторів тут навряд чи зможе причепитися навіть найвибагливіший глядач. В цілому, вийшов добротний традиційний серіал про космічні подорожі невеликої групи людей, які на фоні ділять сфери впливу інопланетян і міжпланетних організацій.

№5 – Чорна матерія

Кінопошук: 7.3

IMDB: 7.5

Якісна космічна фантастика із завзятою фабулою – екіпаж корабля пробуджується від анабіозу і всі сім персонажів не пам’ятають хто вони такі і як тут опинилися. У зіткненні з навколишнім середовищем герої поступово згадують свої навички і таланти, виявляється компанія підібралася ще та – злодії, головорізи і інші представники злочинного світу.

Найбільше в «Чорній матерії» чіпляє незникаюче відчуття відкриття нового – таємниці корабля, забутих подій і діючих осіб поступово занурюють глядача в свою неповторну атмосферу і змушують дивитися ще і ще, до кінця фінального третього сезону залишається відчуття, що не розказано ще сила-силенна всього цікавого. Кращі серіали про космос повинні виглядати саме так.

№4 – Зоряний шлях: Діскавері & Пікар

Кінопошук: 7.0

IMDB: 7.5

«Діскавері» і «Пікар» – це два спін-офф культової франшизи, що побачила світ ще в шістдесятих роках. Якщо перший зробив наголос на сучасний порядок і був досить прохолодно зустрінутий фанатами, то «Пікар» вміло відійшов від традиційного формату досліджень космосу, ставши в першу чергу захоплюючою детективною історією.

Насправді перед нами в обох випадках все той самий легендарний «Стар Трек» з неминучою поправкою на час. Випробувати той же екстаз від зустрічі з новою расою, що і глядачі п’ятдесятирічної давності, сьогодні навряд чи зможе навіть маленька дитина, але в питаннях декорацій, спецефектів і загальної атмосфери нова дилогія не знає конкурентів – бюджет тут дуже солідний.

№3 – Мандалорець

Кінопошук: 8.3

IMDB: 8.8

Список найкращих космічних серіалів продовжує один з найгучніших проектів останніх років, дія якого розгортається у всесвіті Зоряних Воєн. Якщо кінофраншиза в кожній з частин наголошувала на глобальні події та розгледіти деталі тієї самої «далекої-далекої галактики» глядач міг тільки крадькома, то Мандалорець сконцентрований на дрібницях – кожне місце і герой тут мають свою історію, яку дуже цікаво дізнаватися.

Флора і фауна більше не фон, з яким можна розчулитися на кілька секунд екранного часу, а повноцінні діючі персонажі. Сам Мандалорець – самотній найманець, який пішов подалі від набили оскому законів Нової Республіки, персонаж складного життєвого шляху і моральних цінностей. Візуальна складова, як і акторський склад на висоті – це все ж один з найдорожчих проектів останніх років.

№2 – Зоряний крейсер Галактика

Кінопошук: 8.0

IMDB: 8.7

Унікальний проект, значно обігнавши свій час. Незважаючи на те, що пілотна серія побачила світ ще в 2004 році, навіть зараз серіал виглядає сучасно і не поступається високобюджетним новинкам. «Зоряний крейсер» розповідає про поразку Землі в галактичній війні і втікачів, які врятувалися і яким потрібно як сховатися від переслідувачів, так і знайти новий будинок, а якщо пощастить – помститися за полеглих землян.

При перегляді серіалу не покидає відчуття гордості за належність до людського роду – незважаючи на всі втрати і випробування, сміливці, що вижили йдуть вперед просто тому, що це закладено в них генетично. Атмосфера скаче як на американських гірках – ось глядачеві здається, що настав неминучий трагічний кінець, а ось вже з’явилося чимало причин для веселощів і радості. Серіали про космос з високим рейтингом – рідкісна перлина, тому подібний проект шанувальники жанру просто не мають права пропускати.

№1 – Простір

Кінопошук: 7.9

IMDB: 8.5

Полюбляєте не тільки космос, а й змови? Тоді вам дійсно припаде до душі «Простір» – тут сюжет розганяється з дрібної події, до якої є справа лише одному рядовому детективові, до чогось глобального, яке стосується вже долі всього всесвіту.

«Простір» знято із залученням наукових експертів, а тому буквально будь-яка дрібниця тут вивірена і підкріплюється грамотною матчастиною. Шоу має кілька сюжетних ліній, які зачіпають соціальні та психологічні проблеми космічної експансії, якісну графіку і купу харизматичних персонажів – готуйтеся співпереживати екіпажу «Росінанта» як рідним людям. Якщо ви шукаєте серіали про космос, які варто подивитися, то пройти повз Простору буде справжнім злочином.