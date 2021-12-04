Знайдено мурах-вампірів: вони харчуються виключно кров’ю власного потомства

Якщо хтось і відповідає за формування нових видів на Землі, він геніальний безумець. Знімаємо капелюх перед цим похмурим генієм і дуже хочемо потрапити до нього в учні. Адже створити ціле сімейство мурах-вампірів, що харчуються виключно своїми власними дітьми, — це шедевральне марення.





Мурах-дітовбивців іноді знаходять у тропічних лісах Старого Світу, але 8 з 9 пологів цієї славної родини живуть в Австралії. Ви навіть можете їх зустріти, саме ці тварини не завдадуть вам шкоди.

Виглядає абсолютно нешкідливо.

Навіть найбільші мурашки-вампіри довжиною не більше 0,5 сантиметри, та й бачать вони відверто погано. Деякі види взагалі не вилазять на сонячне світло. Від довгого сидіння у темряві їхні очі остаточно атрофувалися, а хітинова броня перефарбувалась у коричневі та жовті відтінки.

Бачите колоду тілесного кольору? Це вказівний палець.

Але самих комах це не напружує. У вічній темряві очі не потрібні, там варто довіряти лише запахам, дотику та вібраціям. І ці почуття у наших героїв на висоті. Завдяки їм мурахи-вампіри полюють на інших мешканців підземного світу: хробаків, кліщів та багатоніжок.

Зазвичай жертва надто мала і не може дати відсіч. Але деякі безхребетні категорично відмовляються вмирати! Щоб заспокоїти їх, мураха щільно охоплює жертву лапами, накачує м’язи енергією, після чого його щелепи закриваються зі швидкістю 320 кілометрів на годину!

Механізм роботи цього прийому дуже складний, але віддалено нагадує людське клацання пальцями. Він навіть звучить схоже! А ось наслідки помітно розрізняються: мурашине кусання спрацьовує не гірше за гільйотину, ворог виявляється перерубаний за кілька мікросекунд.

Останки невдахи переносяться в мурашник і йдуть на корм личинкам. Неповнолітні жителі комашиного міста з великим задоволенням накидаються на здобич, своїм старшим сестрам вони не залишать навіть крихти. Але ті не ображаються, дорослі мурахи візьмуть свою частку іншим шляхом.

Дивиться на дітей та виношує зловісні плани.

Коли комаха відчуває голод, вона підбирається до найближчої личинки, впивається в неї жвалами і жадібно п’є гемолімфу дитини. Що дивно, молодь не просто не страждає від домашнього насильства, вона ігнорує факт нападу. Втім, доросла особина і не лютує, вона ніколи не вип’є більше за необхідне, ніколи не вб’є майбутнього члена колонії.

Жорстока сцена перекушування.

Для мурах-вампірів збереження популяції особливо важливе, адже їхнє розмноження супроводжується певними складнощами. У інших мурах все просто — крилата самка знаходить крилатого самця, після чого самочка доглядає перше покоління мурашок.

А ось кровососна братія майже позбавлена ​​нормальних самок. Їхнє місце зайняли гамергати — здатні до розмноження мурашки. Вони постійно воюють один з одним за право дати життя наступному поколінню жителів мурашиного міста. Такі чвари не призводять ні до чого доброго, навіть найуспішніші мурашники налічують лише 10 000 особин.

А ось самці мурах-вампірів все ще крилаті. З незвички їх навіть плутають з осами.

8 майже з’їдених дітей з 10. Екзотично? Так! Ефективно? Начебто ні, але це сімейство існує не менше 60 мільйонів років, отже схема працює!