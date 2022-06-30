6 опцій сучасного смартфона, які можуть позитивно вплинути на продуктивність свого власника

Враховуючи, наскільки важливу роль відіграє у нашому житті смартфон, потрібно бути впевненим, що він справді допомагає, а не просто пожирає час. Ось кілька корисних функцій, які підвищать вашу продуктивність.





У сучасних реаліях, обговорюючи способи підвищення особистої продуктивності, не можна не згадати і про девайс, який ми не випускаємо з рук. Зрештою смартфон завжди знаходиться десь поблизу, його ми першим бачимо, коли прокидаємося, і зазвичай останнім, коли засинаємо.

У магазинах програм безліч додатків, які допомагають нам стати більш ефективними. Однак є шість простих корисних смартфонних звичок, виробивши які, можна перетворити улюблений, але постійно відволікаючий девайс на засіб підвищення продуктивності.

Опція фокусування

Зберігати концентрацію як ніколи важливо в сучасній економіці уваги, коли ми постійно стикаємося з повідомленнями, що відволікають нас, стрічками новин, сигналами повідомлень і спливаючими вікнами. Коли практично всі додатки та послуги націлені на те, щоб вихопити частку нашої обмеженої уваги, важко зосередитися на виконанні конкретних завдань. А здатність концентруватися, як ми знаємо, є важливим фактором, що визначає нашу продуктивність та успіх у справах.

На щастя, такі IT-гіганти, як Apple роблять все можливе, щоб ми могли зосередитися на своїх завданнях за допомогою спеціальних функцій смартфона. На пристроях iOS, наприклад, доступна функція «Фокусування» (Focus Mode), а в Android – її аналог «Цифрове благополуччя» (Digital Wellbeing). Налаштувавши режим, ви зможете звести до мінімуму все, що вас відволікає, і краще керувати своїм часом.

У двох словах, така функція дозволяє фільтрувати повідомлення та тимчасово відключати певні програми. Це допомагає уникнути спокуси заглядати в телефон щоразу, коли чуєте звуковий сигнал.

На iOS є можливість налаштувати різні режими, наприклад, «Робота» або «Сон». Для цього на своєму iPhone зайдіть до «Налаштування» та натисніть «Фокусування». Далі ви можете керувати режимами відповідно до ваших потреб. Щоб увімкнути аналогічні функції на Android-смартфоні, зайдіть у «Налаштування» і прокрутіть вниз до розділу «Цифрове благополуччя та батьківський контроль».

Налаштування професіональних додатків

Наступна корисна функція, яка допоможе підвищити особисту продуктивність – це налаштування повідомлень від додатків, пов’язаних з роботою.

Сьогодні віддалена робота стає нормою, і ви, ймовірно, керуєте своїм часом і проектами за допомогою різних робочих додатків, таких як Slack, Zoom, Google Calendar або Trello, які буквально закидають вам повідомлення.

Щоб уникнути емоційного вигоряння, рекомендується встановити чіткі межі між робочим та особистим часом. Один із способів зробити це – відключити повідомлення робочих програм, коли ви не працюєте, а коли намагаєтеся зосередитися на завданні, – приглушити звук чату, який часто відволікає.

На деяких месенджерах можна змінити свій статус і таким чином повідомити колегам про те, що ви недоступні.

Технології автоматизації

Постійне виконання тих самих завдань на смартфоні – погодьтеся, не найпродуктивніша трата часу. Але є вихід: ви можете використовувати вбудовані в телефон засоби автоматизації, які будуть за вас виконувати монотонні дії, що повторюються.

Наприклад, на пристроях iOS для автоматизації завдань, що часто виконуються, є програма «Команди» (Shortcuts). Вона допомагає заощадити час для найважливіших речей. Шаблони можна створити самостійно або завантажити з інтернету.

На пристроях Samsung заощадити час допомагають деякі функції Bixby. Зайдіть до «Налаштувань», натисніть «Додаткові функції» та виберіть «Сценарії Bixby». Там можна настроїти сценарії для різних місць і часу, наприклад, автоматичне ввімкнення режиму «Не турбувати» під час сну.

Відслідковування екранного часу

Ще один спосіб підвищити свою продуктивність за допомогою смартфона – відстежувати, скільки часу ви витрачаєте на певні програми. У спеціальному розділі пристрою висвічується діаграма, яка допоможе усвідомити, які додатки ви використовуєте найчастіше, і позбутися пожирачів часу.

Якщо у вас є iPhone, перевірте статистику, перейшовши в «Налаштування» і натиснувши розділ «Екранний час». Тут можна ввімкнути функцію «Спокій» або «Ліміти програм» та тимчасово обмежити використання певних програм.

Користувачі Android можуть відстежити свій екранний час, перейшовши в «Налаштування» та прокрутивши вниз до розділу «Цифрове благополуччя та батьківський контроль». Тут ви побачите час, витрачений на певні програми, та зможете встановити денний ліміт для кожного додатку. Ці прості дії допоможуть позбавитися звички постійно зависати в смартфоні, і ви почнете користуватися ним більш усвідомлено.

Порядок на робочому столі смартфона

Якщо ви часто завантажуєте нові програми, головний екран смартфона може швидко перетворитися на хаос. Коли їх багато і вони безладно розкидані, стає все складніше швидко знайти потрібну програму, внаслідок чого страждає ваша продуктивність.

Ось чому так важливо упорядкувати головний екран. Для початку видаліть програми, які ви більше не використовуєте. Тепер настав час упорядкувати ті, що залишилися. Схожі програми найкраще розсортувати за папками, а ті, якими найчастіше користуєтеся, – перемістити на головний екран.

Також можна додати на головний екран віджети, щоб мати швидкий доступ до потрібної інформації, наприклад, прогнозу погоди або майбутніх подій календаря.

Помірковане використання смартфона

Один із найкращих способів підвищити особисту продуктивність – більш зважено користуватися своїм смартфоном. Коли берете його в руки, потрібно розуміти, навіщо він вам зараз потрібен, і дотримуватися наміченої мети, щоб не стати жертвою звички безглуздого скролінгу.

Стати більш уважним до своїх думок та дій допомагає ведення щоденника та медитація. Щоб почати роботу над собою, можна завантажити такі програми, як Diaro та Insight Timer.

Підсумки

Перебуваючи нерозривно пов’язаним зі смартфоном, важливо перетворити пристрій з фактора, що відволікає, на свого помічника. Вироблення правильних звичок щодо улюбленого девайсу допоможе вам працювати ефективніше та проводити день із максимальною користю. Почніть використовувати функції, що наведені в цій статті, і це буде вашим маленьким кроком до великого успіху у справах.