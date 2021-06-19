5 правил цифрової гігієни: як убезпечити смартфон від вірусів та злому системи

Віруси в смартфоні – найнебезпечніші, бо можуть отримувати доступ до дзвінків і SMS повідомлень, а це загрожує якщо у вас підключений мобільний банк.





Та й шантаж рідних і близьких ніхто не відміняв. Але не заразитися вірусом на сучасному Android набагато простіше, ніж заразитися якщо не робити 5 найпоширеніших помилок.

1. Завантаження додатків поза офіційних магазинів

Справа в тому, що система дозволяє встановлювати додатки поза межами офіційних “шопів”: досить завантажити apk файл, запустити його, а потім дати додатку потрібні дозволи.

Таким чином поширюються зламані програми, а також програми з нібито покращеним функціоналом.

Використовуйте тільки офіційні магазини! Основний – Play Market для всіх Android пристроїв. Для Xiaomi також є Xiaomi Market, для HUAWEI – AppGallery. для Samsung – Galaxy Store.

У магазинах додатки хоч якось перевіряють модератори, а також триває перевірка системою при встановленні. Завантаживши apk файл з торента або за посиланням є ризик заразити систему.

До речі! В офіційному магазині теж можуть бути віруси: ретельно читайте відгуки та завантажуйте програми лише якщо у них є велика кількість встановлень:

Звертайте увагу на кількість зірочок і кількість завантажень. Ми б не стали використовувати додаток, який ставили менше 10000 разів і без будь-яких відгуків. А відгуки знаходяться нижче.

2. Рутування пристрою

Тобто, отримання суперкористувача на Android. Багато так роблять, щоб максимально кастомізувати (налаштувати) смартфон під себе і скористатися вимкненими за замовчуванням функціями. Варто розуміти, що при такому процесі захисні модулі будуть, швидше за все, відключені і смартфон буде вразливий до будь-яких вірусів.

3. Підключення до невідомих мереж

Наприклад, ви побачили відкриту Wi-Fi точку. Якщо ви просто до неї підключитеся, то нічого не буде.

А якщо ця точка переадресує вас на завантаження будь-якої програми для роботи мережі, то саме в ньому може бути вірус. А ви машинально пройдете інструкції і будете вже на гачку у хакера.

4. Видача непотрібних дозволів для додатків

Наприклад, ви завантажили додаток для перегляду PDF файлів. А він просить у вас дозвіл на дзвінки, відправлення, читання SMS і доступ до мікрофона. Подумайте, навіщо це звичайній «читалці»? Думайте критично – чи потрібно давати особливі дозволи програмам. Особливо на доступ до SMS повідомлень і дзвінків – мінімізуйте доступ і перевірте зараз ваші дозволи в налаштуваннях:

Перейдіть в налаштування, потім в «Додатки» і виберіть «Дозволи додатків». Подивіться і проаналізуйте програми, які мають доступ до SMS, дзвінків і мікрофона.

5. Перехід за сумнівними посиланнями

Особливо, якщо вони прийшли до вас самостійно, наприклад від зламаного співрозмовника в месенджері. В принципі, сам по собі перехід по посиланнях не є небезпечним, проте є два нюанси:

– Якщо ви використовуйте стару версію браузера (або якусь хитромудру), то можливо спрацює якась XSS-ін’єкція на веб-сторінці. Але якщо ви вчасно оновлюєте браузер, то нічого страшного бути не повинно, якщо тільки хакери не знайдуть вразливість в системі і браузері.

– Буває, що хакери роблять так. Ви переходите за посиланням, спливає повідомлення, мовляв щоб сайт працював, потрібно завантажити і запустити файл .apk. Людина це робить машинально і заражає пристрій вірусами.

І ще:

На момент написання даної публікації все що нижче 9 версії Android – потенційно вразливе. Чим сучасніше версія операційної системи, тим менше ризик того, що смартфон може бути зламаний.

Також варто бути акуратним якщо підключаєте смартфон до комп’ютера на якому можуть бути віруси. Теоретично комп’ютер може заразити смартфон, однак шкідливий файл на смартфоні вам необхідно буде все-таки запустити.