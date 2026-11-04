Зламали Telegram: як повернути доступ до акаунту та захистити особисті дані

Шахраї дедалі частіше викрадають облікові записи Telegram, використовуючи підроблені повідомлення від служби підтримки та фішингові посилання. У Кіберполіції України пояснили, як діяти в разі злому месенджера та що допоможе повернути контроль над акаунтом.

Зловмисники можуть маскуватися під офіційних ботів Telegram, представників технічної підтримки або знайомих користувача. Їхня мета — отримати код авторизації чи інші дані, необхідні для входу в обліковий запис. Після цього шахраї можуть читати доступні їм листування, надсилати повідомлення від імені власника, поширювати шкідливі посилання та просити гроші в його контактів.

Про можливий злам можуть свідчити невідомі активні сеанси, повідомлення, яких користувач не надсилав, або раптова втрата доступу до Telegram. У такій ситуації важливо діяти швидко, щоб обмежити можливі наслідки.

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Що робити, якщо Telegram зламали

Кіберполіція України рекомендує дотримуватися кількох основних правил:

Зверніться до служби підтримки Telegram. Опишіть проблему, зазначте номер телефону, прив’язаний до акаунту, та посилання на профіль. За потреби додайте скриншоти, які підтверджують підозрілу активність. Попередьте друзів і знайомих. Зателефонуйте їм або скористайтеся іншим месенджером. Поясніть, що від вашого імені можуть надходити шахрайські повідомлення, прохання позичити гроші чи небезпечні файли. Захистіть конфіденційну інформацію. Якщо в листуванні зберігалися паролі, банківські реквізити або фотографії документів, вважайте ці дані потенційно скомпрометованими. Попросіть співрозмовників видалити чутливі повідомлення для обох сторін, але пам’ятайте, що шахраї могли вже скопіювати інформацію. Змініть паролі від інших сервісів. Насамперед це стосується електронної пошти, соціальних мереж і банківських застосунків. Для важливих облікових записів варто також увімкнути двофакторну автентифікацію. Спробуйте повторно увійти в Telegram. Якщо ви зберегли контроль над номером телефону, скористайтеся офіційним застосунком. Код підтвердження може надходити через SMS або інший активний сеанс Telegram — спосіб його отримання визначає сам сервіс.

Якщо відновити доступ не вдається, користувач може звернутися через офіційну форму підтримки Telegram. У крайньому разі можна розглянути видалення облікового запису, однак для цього потрібно мати можливість підтвердити дію через Telegram. Без доступу до акаунту самостійне видалення може бути неможливим.

Як захистити Telegram, якщо доступ ще залишився

Якщо ви помітили підозрілу активність, але можете користуватися месенджером, насамперед перевірте список підключених пристроїв. Для цього відкрийте «Налаштування» → «Пристрої» та завершіть усі невідомі сеанси. Якщо є сумніви, можна скористатися функцією завершення всіх інших сеансів.

Наступний крок — увімкнення двоетапної перевірки. Відповідна функція розташована в розділі «Налаштування» → «Приватність і безпека» → «Двоетапна перевірка». Встановіть надійний пароль і перевірте адресу електронної пошти, призначену для його відновлення. Це допоможе захистити обліковий запис навіть у випадку, якщо стороння особа отримає код входу.

У Кіберполіції також нагадують, що офіційні представники Telegram не просять користувачів передавати одноразові коди авторизації. Тому не варто вводити їх на сторонніх сайтах або надсилати незнайомцям.

Якщо шахраї вже використали ваш акаунт для вимагання грошей чи інших незаконних дій, про інцидент слід повідомити Кіберполіцію України. Подати звернення можна через офіційний сайт відомства. Додаткові рекомендації щодо захисту від шахрайства доступні на державній платформі StopFraud.