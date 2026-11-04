Взломали Telegram: как восстановить доступ к аккаунту и защитить личные данные

Мошенники всё чаще взламывают аккаунты в Telegram, используя поддельные сообщения от службы поддержки и фишинговые ссылки. В Киберполиции Украины объяснили, как действовать в случае взлома мессенджера и что поможет вернуть контроль над аккаунтом.

Злоумышленники могут выдавать себя за официальных ботов Telegram, представителей технической поддержки или знакомых пользователя. Их цель — получить код авторизации или другие данные, необходимые для входа в аккаунт. После этого мошенники могут читать доступные им переписки, отправлять сообщения от имени владельца, распространять вредоносные ссылки и просить деньги у его контактов.

О возможном взломе могут свидетельствовать неизвестные активные сеансы, сообщения, которые пользователь не отправлял, или внезапная потеря доступа к Telegram. В такой ситуации важно действовать быстро, чтобы ограничить возможные последствия.

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Что делать, если Telegram взломали

Киберполиция Украины рекомендует соблюдать несколько основных правил:

Обратитесь в службу поддержки Telegram. Опишите проблему, укажите номер телефона, привязанный к аккаунту, и ссылку на профиль. При необходимости добавьте скриншоты, подтверждающие подозрительную активность. Предупредите друзей и знакомых. Позвоните им или воспользуйтесь другим мессенджером. Объясните, что от вашего имени могут приходить мошеннические сообщения, просьбы озаимствовать деньги или опасные файлы. Защитите конфиденциальную информацию. Если в переписке хранились пароли, банковские реквизиты или фотографии документов, считайте эти данные потенциально скомпрометированными. Попросите собеседников удалить конфиденциальные сообщения для обеих сторон, но помните, что мошенники могли уже скопировать информацию. Измените пароли в других сервисах. В первую очередь это касается электронной почты, социальных сетей и банковских приложений. Для важных учетных записей также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию. Попробуйте повторно войти в Telegram. Если вы по-прежнему владеете номером телефона, воспользуйтесь официальным приложением. Код подтверждения может приходить в SMS или через другой активный сеанс Telegram — способ его получения определяет сам сервис.

Если восстановить доступ не удается, пользователь может обратиться через официальную форму поддержки Telegram. В крайнем случае можно рассмотреть возможность удаления учетной записи, однако для этого необходимо иметь возможность подтвердить действие через Telegram. Без доступа к аккаунту самостоятельное удаление может оказаться невозможным.

Как защитить Telegram, если доступ ещё сохранился

Если вы заметили подозрительную активность, но можете пользоваться мессенджером, в первую очередь проверьте список подключенных устройств. Для этого откройте «Настройки» → «Устройства» и завершите все неизвестные сеансы. Если есть сомнения, можно воспользоваться функцией завершения всех остальных сеансов.

Следующий шаг — включение двухэтапной проверки. Соответствующая функция находится в разделе «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Двухэтапная проверка». Установите надежный пароль и проверьте адрес электронной почты, предназначенный для его восстановления. Это поможет защитить учетную запись даже в том случае, если постороннее лицо получит код доступа.

В Киберполиции также напоминают, что официальные представители Telegram не просят пользователей передавать одноразовые коды авторизации. Поэтому не следует вводить их на сторонних сайтах или отправлять незнакомцам.

Если мошенники уже использовали ваш аккаунт для вымогательства денег или других незаконных действий, об этом инциденте следует сообщить в Киберполицию Украины. Подать заявление можно через официальный сайт ведомства. Дополнительные рекомендации по защите от мошенничества доступны на государственной платформе StopFraud.