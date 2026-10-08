Покупать смартфон сейчас или подождать ноября? Почему старые модели не всегда дешевеют

Купить смартфон сейчас или подождать распродаж — осенью этот вопрос становится особенно актуальным. Новые модели уже появляются в магазинах, предыдущие поколения остаются в продаже, а рекламные обещания будущих скидок заставляют отложить покупку.

Однако сам факт приближения Нового года не гарантирует снижения цен. Смартфон может подешеветь из-за появления преемника, остаться на прежнем уровне или исчезнуть из продажи в нужной конфигурации. Для украинского покупателя к этому добавляются курс валют, условия поставки и разница между официальной гарантией и гарантией отдельного продавца.

Поэтому категоричные прогнозы вроде «эта модель точно подорожает» требуют данных именно об украинском рынке. Без них уместнее говорить о возможных сценариях, а не о гарантированной экономии.

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Предыдущие поколения — кандидаты на скидки, но не все

Наиболее очевидный сценарий снижения цены возникает, когда новое поколение уже поступило в продажу, а предыдущее остаётся на складах в достаточном количестве. Магазины могут более активно продвигать старую модель, чтобы освободить место для новинки.

В случае с Apple одним из кандидатов, на которых стоит обратить внимание, может стать iPhone 16. В то же время распространять этот прогноз на все старые модели iPhone было бы ошибкой. Базовые модели и версии Pro могут иметь разную доступность, а популярный объем памяти иногда исчезает раньше, чем появляется желаемая скидка.

Поэтому старая модель iPhone не обязательно с каждым месяцем становится дешевле. Если предложений остается мало, покупателю приходится выбирать между доступной ценой, цветом, объемом памяти и условиями гарантии.

Подобная логика применима и к Samsung. Galaxy S25 FE можно рассматривать как модель, за которой стоит следить во время акций, но её выгодность будет зависеть от цены по сравнению с полноценными флагманами предыдущих поколений. Обозначение FE само по себе не гарантирует лучшего предложения.

В то же время прогнозировать одинаковое подорожание всей линейки Galaxy A или неизменную цену всех моделей Galaxy S до конца года некорректно. Даже в рамках одной серии разные конфигурации могут подпадать под разные акции.

Для Xiaomi, Honor и realme важно конкретное предложение

Для брендов с широким модельным рядом разница между поколениями особенно заметна. Новый смартфон среднего класса может оказаться по цене наравне со старой моделью прошлого года. Но это повод сравнить устройства, а не автоматически отказываться от новинки.

Среди моделей, цены на которые стоит отслеживать, — realme GT7, предыдущие поколения Poco F и Xiaomi T. Размер скидки будет зависеть от остатков товара и от того, насколько активно продавцы будут продвигать новые устройства.

Для Honor, Oppo и Vivo также нет универсального правила. Появление новой модели может повлиять на цену предыдущей модели, но это не означает, что все смартфоны бренда подешевеют на одинаковый процент.

Особого внимания заслуживают версии для разных рынков. Более дешевый импортный аппарат может отличаться программным обеспечением, поддержкой необходимых функций и условиями обслуживания. Недостаточно сравнивать только название и объем памяти.

Когда ожидание имеет смысл

Если нынешний смартфон работает нормально, ноябрьские акции позволяют сравнить больше предложений. Однако реальную скидку показывает динамика цен на конкретную конфигурацию, а не зачеркнутая сумма на рекламном баннере.

Также важно учитывать общую стоимость покупки. Более низкая цена без понятной гарантии, с дополнительной оплатой доставки или сомнительным состоянием устройства может оказаться менее привлекательной, чем обычное предложение проверенного магазина.

Правило «старый флагман лучше нового средняка» тоже имеет исключения. Флагман может предложить более интересные камеры и более мощный процессор, но более новая модель — более длительный остаточный срок поддержки или лучшую автономность. Двухлетний возраст сам по себе не делает телефон выгодным.

К Новому году некоторые смартфоны действительно могут подешеветь, особенно если осталось много устройств предыдущих поколений. Но определить лучший момент для покупки можно только исходя из конкретной модели и её реальной цены. Календарь распродаж помогает выбрать время для сравнения, однако не заменяет самого сравнения.