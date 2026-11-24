С 28 ноября «Нафтогаз Украины» перестает принимать показания газовых счетчиков. Онлайн-форма на сайте поставщика и личный кабинет my.gas.ua больше не будут работать для этой цели, поэтому уже в декабре передавать данные придется по-другому. Рассказываем, куда теперь обращаться и что делать тем, у кого нет смартфона.

Почему меняются правила

Дело в том, что показания счетчика на самом деле обрабатывает не поставщик газа, а оператор газораспределительной сети (ГРМ), то есть компания, которая доставляет газ в ваш регион и обслуживает бытовые счетчики. Теперь в этом процессе наводят порядок, и данные нужно отправлять напрямую оператору.

Сроки не изменились. Как и раньше, показания передаются ежемесячно с 1 по 5 число включительно. Первый период по новым правилам продлится с 1 по 5 декабря.

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Куда передавать показания с 1 декабря

Большинство украинцев обслуживает оператор «Газмережи», у которого 22 филиала по всей стране. Его клиенты могут передать показания несколькими способами.

в мобильном приложении «Куб» от Группы «Нафтогаз»;

в личном кабинете на сайте grmu.com.ua;

через чат-бота @mygrmu_bot в Viber или Telegram;

по бесплатному номеру контакт-центра 0 800 303 104, который работает в будние дни с 8:00 до 17:00, а в выходные — с 9:00 до 18:00.

Если же газ в вашем регионе распределяет другой оператор, например «Киевгаз», «Одессагаз», «Полтавагаз», «Херсонгаз» или «Тернопольмиськгаз», стоит заранее проверить на его официальном сайте, какие каналы он предлагает. У каждого есть собственные личные кабинеты, чат-боты или горячие линии, а «Куб» поддерживает не всех операторов. Название своего оператора можно найти в счете за распределение газа.

А если нет смартфона

После объявления об изменениях в социальных сетях многие люди пожаловались, что пожилые украинцы и владельцы кнопочных телефонов не смогут установить приложение «Куб». В «Нафтогазе» уточнили, что приложение не является обязательным. Для тех, кто не пользуется интернетом, самый простой вариант — позвонить на горячую линию своего оператора ГРМ.

При этом само приложение «Куб» за несколько дней стало лидером по количеству скачиваний как в Google Play, так и в App Store. Помимо передачи показаний, в нём можно оплачивать счета за газ, а после последнего обновления — ещё и за электроэнергию. Приложение весит около 100 МБ, поэтому перед установкой стоит проверить, хватит ли места в памяти телефона.

Важно не пропускать сроки. Если показания не поступят до 5-го числа, объем потребленного газа будет рассчитан исходя из планового месячного объема, и в счете может появиться лишняя сумма. Даже если вы уехали или не пользуетесь газом, стоит ежемесячно передавать прежние показания.