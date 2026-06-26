Заявки принимаются до 2 июля: украинцы могут получить помощь на ведение хозяйства

В Украине продолжается прием заявок на получение финансовой поддержки для фермерских хозяйств. Подать заявку на участие в программе можно до 2 июля 2026 года через Государственный аграрный реестр.

Кто может получить помощь и на что разрешено потратить средства

Речь идет о беспроцентном кредите сроком до 5 лет. Максимальная сумма поддержки составляет до 1 миллиона гривен. В программе могут принять участие фермерские хозяйства, в частности малые семейные фермы.

Основные требования к заявителям просты: хозяйство не должно иметь налоговой задолженности и не должно находиться в процессе банкротства.

Заявки будет рассматривать комиссия Украинского госфонда. Если решение будет положительным, уведомление поступит в личный кабинет в Государственном аграрном реестре. После этого с победителями будут заключаться договоры.

Деньги можно направить на развитие хозяйства. В частности, разрешено приобретать технику и оборудование, закупать поголовье скота, строить или реконструировать производственные помещения. Также средства можно использовать на другие нужды, которые помогут расширить производство.

При подаче заявления часть информации будет автоматически загружена из государственных реестров. Заявителю необходимо самостоятельно указать и подтвердить действующий номер мобильного телефона и адрес электронной почты.