Заяви приймають до 2 липня: українці можуть отримати допомогу на ведення господарства

В Україні триває прийом заяв на фінансову підтримку для фермерських господарств. Податися на програму можна до 2 липня 2026 року через Державний аграрний реєстр.

Хто може отримати допомогу і на що дозволено витратити кошти

Йдеться про безвідсотковий кредит терміном до 5 років. Максимальна сума підтримки становить до 1 мільйона гривень. Участь у програмі можуть взяти фермерські господарства, зокрема малі сімейні ферми.

Основні вимоги до заявників прості: господарство не повинно мати податкової заборгованості та не має перебувати у процесі банкрутства.

Заяви розглядатиме комісія Українського держфонду. Якщо рішення буде позитивним, повідомлення надійде в особистий кабінет у Державному аграрному реєстрі. Після цього з переможцями укладатимуть договори.

Гроші можна спрямувати на розвиток господарства. Зокрема, дозволено купувати техніку й обладнання, закуповувати поголів’я худоби, будувати або реконструювати виробничі приміщення. Також кошти можна використати на інші потреби, які допоможуть розширити виробництво.

Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично з державних реєстрів. Заявнику потрібно самостійно вказати й підтвердити актуальний номер мобільного телефону та електронну адресу.