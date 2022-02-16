В Україні задумались над випуском власних смартфонів для пенсіонерів

Для реалізації програми роздачі безкоштовних смартфонів вакцинованим пенсіонерам, яку днями анонсував президент Володимир Зеленський, Україні вистачить власних потужностей. Як виявилося, у нас є аж два потенційних постачальники, що в змозі зібрати так звані «бабусефони» не гірше за тих же китайців.





Проект, що забезпечить українців за 60-т сучасними засобами зв’язку, став відповіддю президента на скарги пенсіонерів. Адже без смартфонів, на які можна встановити додаток «Дія», громадяни похилого віку не можуть отримати свою тисячу за вакцинацію. У зв’язку з цим Володимир Зеленський оголосив про роздачу 8,5 мільйонів смартфонів вакцинованим українцям у віці 60+.

Однак для реалізації цього проекту Міністерство цифрової трансформації повинно обрати компанію, здатну виконати таке замовлення не лише якісно, але й не надто дорого. На сьогодні найдешевші смартфони виготовляють китайські заводи. Однак українські експерти в галузі цифрових технологій радять владним структурам звернути увагу на підприємства, розташовані на території країни. Тим більше, що у нас є аж два виробника, які мали досвід збірки мобільних телефонів.

Йдеться про американську компанію Jabil, що знаходиться в Ужгороді, та розташоване у Мукачево підприємство Flex. Зокрема Jabil у 2000-х виготовляв знані у всьому світі телефоні Nokia. У його цехах зібрали близько 2 млн пристроїв фінської компанії, які потім вийшли на ринок як вироблені в Угорщині.

Звісно ж у Мінцифри зобов’язані провести тендер, щоб обрати найкращого та найвигіднішого для держави виробника. Однак українці здатні впоратися зі збіркою «бабусефонів» не гірше, аніж китайці чи корейці. Якщо держава зупинить свій вибір на місцевих виробниках, контролювати процес виготовлення продукції Мінцифрі буде значно простіше. Не кажучи вже про те, що податки від місцевих підприємств йдуть в українську скарбницю. А це робить їх значно вигіднішими підрядниками, аніж китайські компанії.

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