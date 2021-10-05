На Україну насувається холодний фронт

В Україні очікують на погіршення погодних умов. Про це вже повідомили синоптики. Після зіткнення двох антициклонів ситуація із погодою не покращиться. Експерти прогнозують різке похолодання, дощі та грози по всій території країни. Причиною тому є холодний атмосферний фронт. Тож не встигнуть українці насолодитись бабиним літом, як настане період злив та заморозків.





На Харківщині, Полтавщині та Київщині буде +10…+15 впродовж усього тижня. Але відчуватиметься значно холодніше. Небо здебільшого буде ясним, дні сонячні. Азовське та Чорне моря штормитиме. Східний вітер не даватиме спокою жителям прибережних районів. На заході країни погодні умови також несприятливі. Саме тут найвища ймовірність тривалих злив.

Синоптична ситуація у жовтні розгортатиметься наступним чином. Уже у наступні вихідні на територію країни зайде фронт і принесе справжній клопіт. Температура повітря коливатиметься у межах +11… +18 градусів тепла. Вже з 8 жовтня стане суттєво прохолодніше. Вдень температура не перевищуватиме +13 градусів у південних регіонах. На півночі та заході на стовпчиках термометра буде не більше +7.

У гідрометеорологічному центрі попередили про морози до -5 С. Починаючи з 4-го жовтня очікуються перші заморозки на поверхні грунту. Середина місяця буде неоднозначною: тепло вдень та дуже холодно уночі. Прийдуть перші тумани, поблизу морів можливі штормові попередження.

Взагалі осінь буде холодною та багатою на опади. Народні синоптики прогнозують ранню зиму цього року. Хоча великих катаклізмів не передбачається, експерти радять утеплюватися українцям та готуватись до опалювального сезону. Саме така погода сприяє розповсюдженню сезонних застуд та загостренню хронічних хвороб.

Радує той факт, що сонячна погода не завдасть клопоту. Найближчим часом не передбачають магнітні бурі та інші біди з космосу.