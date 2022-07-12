До 17 июля двум знакам зодиака не повезет с финансами: они могут потерять все

В течение текущей недели представителям некоторых знаков зодиака катастрофически не повезет с деньгами. До 17 июля они будут в постоянной опасности и могут потерять все свои сбережения.





Астрологи рассказали, что наихудшая ситуация на финансовом фронте будет у Львов и Водолеев. Родившихся под этими созвездиями призывали быть очень внимательными и избегать необдуманных расходов.

Лев

Причиной финансовых проблем Львов станет предательство человека, которому они целиком и полностью доверяли. Представители знака потеряют важный контракт в результате подлых действий коллеги или будут вовлечены в мошенническую авантюру с инвестициями.

Проблемы с деньгами надолго испортят настроение Львов, сделают их агрессивными и конфликтными. Весь накопленный негатив они выплеснут в коллективе и в кругу семьи. Так что ссор на этой неделе уроженцам знака тоже не избежать.

Астрологи советуют Львам быть крайне осторожными и не допускать посторонних людей к важным рабочим делам. С дорогими покупками и инвестициями также лучше подождать. Вместо этого стоит подумать о сбережениях «на черный день», чтобы в случае возникновения проблем не остаться без средств к существованию.

Водолей

Уроженцы знака в ближайшие несколько дней по уши увязнут в рабочих проблемах. Провал проекта, на который они возлагали большие надежды, станет как «удар под дых». Водолеи не получат обещанного повышения, к тому же лишат себя шанса за увеличение зарплаты и премию. Возможны ссоры с коллегами и руководством, в результате которых представители знака рискуют потерять работу.

По словам астрологов, Водолеям до 17 июля не следует принимать серьезных решений. Это точно не их неделя. Если можно отложить решение какой-либо проблемы на потом, особенно финансовой, лучше это сделать. Возможно предотвратить угрозу полностью и не удастся, но денежные потери будут значительно меньше.