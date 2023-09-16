НБУ знову змінив правила продажу те переказу доларів та євро

16 вересня Національний банк України (НБУ) пом’якшив деякі валютні правила, щоб підвищити функціональність готівкового сегменту валютного ринку. Згідно з прес-релізом НБУ, ці заходи покликані полегшити реструктуризацію зовнішніх кредитів державними підприємствами та розширити доступ до лікування за кордоном.

Зміни включають збільшення пропозиції ліквідної іноземної валюти. Банки та небанківські фінансові установи тепер мають більше можливостей для продажу іноземної валюти. Ліміти продажу визначатимуться виходячи з наявних золотовалютних резервів станом на 13 квітня 2022 року.

Таким чином, ці установи можуть продавати іноземну валюту в межах ліміту, який визначається наступними факторами:

Резерв іноземної валюти в касі станом на 13 квітня 2022 року; Чисте перевищення купівлі валюти над продажем за всіма видами іноземних валют, починаючи з 13 квітня 2022 року; 120% від загального обсягу безготівкової купівлі валюти у фізичних осіб, починаючи з 13 квітня 2022 року і надалі.

Сукупність цих компонентів буде розраховуватися в еквіваленті долара США за офіційним курсом НБУ на день розрахунку.

Крім того, Національний банк розширив перелік медичних послуг, за які можна здійснювати транскордонні платежі. До нього додано реабілітаційне лікування, а також закупівлю, встановлення, технічне обслуговування та ремонт протезних виробів.

Платежі за реструктуризованими зовнішніми боргами також отримали дозвіл, що дозволяє державним компаніям, всі акції яких перебувають у державній власності, переказувати кошти за кордон для виконання зобов’язань, пов’язаних з реструктуризованими кредитами або боргами.

У зв’язку з цим варто зазначити, що 14 вересня НБУ знизив облікову ставку з 22% до 20% – таке рішення було прийнято правлінням НБУ.