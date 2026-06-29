Вода подорожает, цены на бензин изменятся: основные нововведения с 1 июля

С 1 июля украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся водителей, абитуриентов, потребителей коммунальных услуг, бизнеса и участников государственных программ. Часть нововведений связана с евроинтеграцией, часть — с обновлением тарифов и социальных программ.

Новый стандарт бензина на АЗС

Одним из главных изменений станет переход на бензины с обязательным содержанием биоэтанола. С 1 июля топливо на АЗС должно содержать более 7% биоэтанола, за исключением бензинов с высоким октановым числом — от 98 и выше.

Такое топливо должно иметь маркировку, понятную для потребителей. Обозначение E10 означает, что бензин может содержать до 10 % биоэтанола.

Для большинства современных автомобилей такое топливо является безопасным. Значительного скачка цен также не ожидается: из-за добавления биокомпонента литр бензина может подорожать примерно на 50–70 копеек.

Посылки в ЕС будут оформляться по новым правилам

Изменения коснутся и тех, кто отправляет посылки в ЕС или ведет торговлю с европейскими покупателями. С 1 июля страны Евросоюза поэтапно вводят новые таможенные правила для коммерческих отправлений.

На подарки стоимостью свыше 45 евро могут начисляться пошлина, НДС и другие сборы страны назначения. В «Укрпочте» сообщили, что оператор возьмет на себя оформление таких платежей.

Приемная кампания: ключевые даты

Для абитуриентов 1 июля начнётся регистрация в электронных кабинетах. Они будут работать до 15 октября, поэтому в МОН советуют не пытаться зарегистрироваться всем одновременно в первый день.

Основные даты приемной кампании:

с 1 июля — регистрация электронных кабинетов;

с 19 июля по 1 августа до 18:00 — подача заявлений на поступление;

всего можно подать до 10 заявок;

не более 5 заявок — на бюджет.

В Киеве меняются правила проезда для школьников

В столице на время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, для школьников временно приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте.

При этом учащиеся дневной формы обучения смогут приобретать проездные со скидкой 75% через приложение «Киев Цифровой».

Вода подорожает в некоторых городах

Еще одно заметное изменение — повышение тарифов на воду в отдельных общинах. Водоканал объясняет пересмотр тарифов удорожанием электроэнергии, ремонтных работ и материалов.

В частности, с 1 июля:

в Бородянке общая стоимость водоснабжения и водоотведения составит 139,34 грн за кубометр;

в Ужгороде тариф для населения вырастет до 91,24 грн за кубометр;

В Виннице тариф повысят до 81 грн за кубометр.

Льготные кредиты для бизнеса

Для предприятий, имущество которых было повреждено или разрушено в результате обстрелов, будет введено льготное кредитование. Предприятия смогут получить до 150 млн грн на восстановление под 0,1% годовых в течение первых двух лет.

Кроме того, с июля расширяется программа «Доступные лекарства». В неё планируется включить более 50 новых международных непатентованных наименований для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Что нужно успеть сделать до конца июня

Отдельно украинцам напоминают о «Национальном кэшбэке». Накопленные средства необходимо потратить до 30 июня 2026 года включительно. После этой даты неиспользованные деньги вернутся в государственный бюджет.

Поэтому участникам программы следует проверить баланс карты и использовать остаток до истечения срока.