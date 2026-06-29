Вода подорожчає, бензин зміниться: головні нововведення з 1 липня

З 1 липня на українців чекає низка змін, які торкнуться водіїв, вступників, споживачів комунальних послуг, бізнесу та учасників державних програм. Частина нововведень пов’язана з євроінтеграцією, частина — з оновленням тарифів і соціальних програм.

Новий стандарт бензину на АЗС

Однією з головних змін стане перехід на бензини з обов’язковим вмістом біоетанолу. Із 1 липня пальне на АЗС має містити понад 7% біоетанолу, за винятком бензинів із високим октановим числом — від 98 і вище.

Таке пальне повинні маркувати зрозуміло для споживачів. Позначення E10 означає, що бензин може містити до 10% біоетанолу.

Для більшості сучасних автомобілів таке пальне є безпечним. Значного стрибка цін також не очікується: через додавання біокомпонента літр бензину може подорожчати орієнтовно на 50–70 копійок.

Посилки до ЄС оформлюватимуть за новими правилами

Зміни торкнуться й тих, хто надсилає посилки до ЄС або торгує з європейськими покупцями. З 1 липня країни Євросоюзу поетапно запроваджують нові митні правила для комерційних відправлень.

Для подарунків вартістю понад 45 євро можуть нараховуватися мито, ПДВ та інші збори країни призначення. В «Укрпошті» повідомляли, що оператор братиме оформлення таких платежів на себе.

Вступна кампанія: ключові дати

Для вступників 1 липня стартує реєстрація електронних кабінетів. Вони працюватимуть до 15 жовтня, тому в МОН радять не намагатися зареєструватися всім одночасно в перший день.

Основні дати вступної кампанії:

з 1 липня — реєстрація електронних кабінетів;

з 19 липня до 1 серпня 18:00 — подання заяв на вступ;

до 10 заяв можна подати загалом;

не більше 5 заяв — на бюджет.

У Києві змінюються правила проїзду для школярів

У столиці на час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, для школярів тимчасово призупиняється безоплатний проїзд у громадському транспорті.

Водночас учні денної форми навчання зможуть купувати проїзні зі знижкою 75% через застосунок «Київ Цифровий».

Вода подорожчає в окремих містах

Ще одна відчутна зміна — підвищення тарифів на воду в окремих громадах. Водоканали пояснюють перегляд тарифів подорожчанням електроенергії, ремонтів і матеріалів.

Зокрема, з 1 липня:

у Бородянці загальна вартість водопостачання та водовідведення становитиме 139,34 грн за кубометр;

в Ужгороді тариф для населення зросте до 91,24 грн за кубометр;

у Вінниці тариф піднімуть до 81 грн за кубометр.

Пільгові кредити для бізнесу

Для бізнесу, чиє майно було пошкоджене або зруйноване через обстріли, запрацює пільгове кредитування. Підприємства зможуть отримати до 150 млн грн на відновлення під 0,1% річних у перші два роки.

Також із липня розширюється програма «Доступні ліки». До неї мають додати понад 50 нових міжнародних непатентованих найменувань для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Що треба встигнути до кінця червня

Окремо українцям нагадують про «Національний кешбек». Накопичені кошти потрібно витратити до 30 червня 2026 року включно. Після цієї дати невикористані гроші повернуться до державного бюджету.

Тому учасникам програми варто перевірити баланс картки й використати залишок до завершення дедлайну.