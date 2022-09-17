Жовтень переверне життя чотирьох знаків Зодіаку

Жовтень 2022 року для деяких знаків зодіаку виявиться доленосним. У їхньому особистому житті все кардинально зміниться, проте лише в кращий бік. Дехто з них зустріне кохання всього життя, а інші наважаться взяти шлюб або завести дитину.





Астрологи розповіли, що найбільш романтичним жовтень стане для Тільців, Близнюків, Козерогів та Водоліїв. Вони опиняться у вихорі почуттів та відчують себе по-справжньому щасливими.

Тілець

Наприкінці жовтня на представників знаку чекає знайомство, яке розділить їх життя на «до» і «після». Тільці без пам’яті закохаються і з головою поринуть у почуття. Робота та друзі відійдуть на другий план. Уродженці знаку сконцентруються на стосунках та почнуть будувати плани на сімейне життя.

Близнюки

Своє кохання Близнюки можуть зустріти будь-де: на діловій зустрічі, на вечірці, прогулянці в парку чи навіть у поліклініці. Точно відомо лише одне – ця зустріч стане для них справжнім сюрпризом. Уродженці знаку спершу навіть не зрозуміють, що у них виникли почуття. Проте незабаром їх життя заграє яскравими барвами і Близнюки врешті усвідомлять, чого їм завжди не вистачало. Друга половинка зробить їх неймовірно щасливими, подарує відчуття потрібності та впевненості в завтрашньому дні.

Козеріг

Самотнім Козерогам другий місяць літа подарує можливість покінчити зі своїм холостим становищем. Для тих, хто вже в парі, також є хороші новини. Незабаром вони одружаться, а може навіть стануть батьками. Ймовірно Козерогам, починаючи сімейне життя, доведеться змінити місце проживання. Однак переїзд принесе їм лише позитивні емоції та стане новим початком.

Водолій

Водолії теж отримають можливість змінити свій соціальний статус. Їхня друга половинка вже десь поряд, проте представники знаку її вперто не помічають. Водоліям потрібно лише набратися сміливості і ризикнути зблизитися з людиною, яка вже давно стала частиною їхнього життя. Якщо уродженці знаку наважаться на такий сміливий крок, вже під кінець місяця можуть стати щасливим чоловіком чи дружиною.