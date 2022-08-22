Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 22 августа

Сегодня, 22 августа, Луна находится в знаке Рак. Хороший период уверенности в себе и стабильности. Сегодня успешными будут дела, связанные с юриспруденцией и торговлей, инициаторы судебных процессов имеют все шансы на победу. Финансовые операции любого рода стоит проводить с осторожностью, особенно в сфере кредитования. Если в этот день дать денег взаймы, возврата придется ждать очень долго. Время полезно посвятить отдыху, неспешным и приятным занятиям, духовным практикам и заботе о здоровье.





♈ Овен

Ваши внутренние демоны так и норовят вырваться из плена и сотворить нечто невообразимое. Усиливайте охрану, а не то окажетесь по уши в проблемах. Очень важно в этот день, когда эмоции с трудом поддаются контролю, сохранить самообладание. Но если поставите себе такую цель и не пустите свою судьбу на самотек, непременно справитесь. Будьте сильными и внимательными к своим мыслям и поступкам.

Космический совет: найдите способ противостоять своим так называемым темным сторонам.

♉ Телец

Хорошо ли вы представляете будущее своих отношений? Знаете ли, что ищете в союзе со своим партнером? Эти вопросы стоит задать себе как можно скорее, получше разобраться в природе своих чувств и объективного взгляда на действительность. Не время для тайн и загадок, не думайте, что важные решения примет кто-то за вас. Проявляйте инициативу сами, расставляйте точки над i. Причем не только в романтических вопросах, но и во всех взаимодействиях с людьми. Также совершенствуйте искусство тактично говорить «нет».

Космический совет: внесите ясность в отношения с окружающими.

♊ Близнецы

Может быть, это больше, чем просто очарование. Может быть, это больше, чем летний роман. Вы не узнаете, пока не дадите новым отношениям шанс, Близнецы. Позвольте этой связи, пока непонятной и легковесной, развиваться так, как она должна. Вы, вероятно, многое узнаете о себе в процессе. Что касается ваших карьерных целей, звезды просят вновь зажечь искру внутри. У вас столько гор, которые можно свернуть на этом пути! Заводите мотор и вперед!

Космический совет: разожгите свой внутренний огонь.

♋ Рак

Попытки все контролировать не приводят ни к чему хорошему, нужно уметь расслабляться и плыть по течению. Примите факт — жизнь никогда не бывает идеальной. Всегда будет немного грязно и несколько грубо по краям. Чем проще вы будете относиться к порочному великолепию жизни, тем спокойнее и счастливее станете. Не забывайте о своих близких, которые украшают каждый день. Ответьте на их тепло, покажите свою любовь и благодарность.

Космический совет: рядом с вами верные друзья, пора щедро отблагодарить их.

♌ Лев

Не получится становиться лучшей версией себя каждый день, амбициозные Львы, так и знайте. Будут дни, когда вы не сможете справиться с проблемой. Будут дни, когда не сумеете преодолеть соблазн или избежать ошибки. Будут дни, когда вы выпустите свои когти, чтобы атаковать любого, кто попытается войти в ваше личное пространство. Мир не идеален, вы не идеальны. Вместо погони за идеей совершенства выберите себя — как есть, без прикрас. Полюбите, смиритесь с недостатками, обретите уверенность. Именно это выведет на путь к целостности.

Космический совет: смиритесь с реальностью и не требуйте от себя невозможного.

♍ Дева

Что, если время — всего лишь иллюзия, а прошлое, настоящее и будущее существуют в унисон? Сегодня Вселенная призывает вас обратиться к душе и раскрыть все драгоценности, что спрятаны глубоко внутри. В самосовершенствовании вы выбрали верную дорогу и поставили правильные цели, пусть ничто не сбивает вас с пути. Сейчас также настоятельно рекомендуется работать под руководством наставника, на которого вы равняетесь.

Космический совет: вы вышли на путь просветления, оставайтесь верны своим целям.

♎ Весы

Весы, вы добрая и нежная душа. Вы умеете делать так, чтобы людей видели и слышали даже в переполненном помещении. Сегодня звезды просят подумать, как ваши коллеги могут извлечь выгоду из этой сверхспособности. Участвуйте в различных командообразующих упражнениях, укажите начальству на сильные стороны соратников, не пользующихся популярностью. Знакомство на неформальном уровне — шаг в правильном направлении.

Космический совет: помогите коллегам почувствовать себя значимыми для команды

♏ Скорпион

Скорпионы — истинные романтики. В вашем багаже много способов выразить свою нежность, и вы хотите, чтобы партнер так же свободно говорил на всех языках любви. Не требуйте от людей вокруг, близких и не очень, одинакового с вашим взгляда на отношения. Отпустите свои нереалистичные ожидания и позвольте другим по-своему проявлять чувства и принимать решения. Так сможете укрепить связи и раскрыть новые грани честного общения на общем языке взаимопонимания.

Космический совет: позвольте окружающим вас людям быть собой.

♐ Стрелец

Одиноким представителям этого знака ходиака стоит шире открыть глаза и проявить внимательность. Человек, которого вы так давно ищете, возможно, сидит в офисе за соседним столом или каждое утро варит вам кофе с собой по пути на работу. Но вы так погружены в свои мысли и болезненный опыт прошлых отношений, что не замечаете влюбленных глаз, которые ловят каждое ваше движение. Как говорил Джим Моррисон, отказ от любви из страха страданий сравним с отказом от жизни из-за страха смерти. Не бойтесь, пробуйте, впускайте в свою жизнь новые чувства!

Космический совет: оглянитесь, возможно ваша вторая половинка уже рядом!

♑ Козерог

Вы близки к началу чего-то совершенно нового, уже находитесь на подходе к невероятному повороту судьбы. Это будет путешествие, которое обещает быть таким же волшебным, каким вы его себе представляете. Смотрите вперед и только вперед, не разрешайте своему прошлому испортить момент, неудачный опыт не должен сковывать вас. Да, открывая душу, вы время от времени будете чувствовать себя уязвимыми, и это нормально. В процессе разрушения старых шаблонов и избавления от ограничивающих убеждений — ваше спасение.

Космический совет: знаки судьбы укажут вам на начало нового этапа жизни.

♒ Водолей

Кто сказал, что вы должны быть в определенном месте к определенному возрасту в вашей жизни? Кто сказал, что вам нужно иметь все и сразу, чтобы чувствовать себя достойным представителем общества? Думайте о своей судьбе как о путешествии, не стоит придумывать «пункты назначения». Начните получать удовольствие от всего, чему учитесь на пути, даже от так называемых ошибок. Только попробуйте, и Вселенная ответит головокружительной радостью бытия!

Космический совет: изменить стоит не жизнь, а ваше отношение к ней

♊ Рыбы

Рядом всегда будет кто-то, настроенный недоброжелательно, желающий спровоцировать, уколоть, задеть. Если бросаться в бой с каждым токсичным человеком из своего окружения, сил на собственную жизнь не останется, Рыбы! Вы не должны постоянно доказывать миру, что хороши, умны, честны и достойны признания. Вы должны знать, что так и есть, без сторонних мнений. Тренируйте выдержку и прокачивайте самооценку. Ссоры разрушительны, и в них редко бывают безусловные победители. Помните это, жалейте себя, не поддавайтесь авантюрным вызовам.

Космический совет: берегите энергию и силы вашей души, не вступайте в конфликты.