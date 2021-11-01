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В інтернеті набарає популярності головоломка з пошуком чорного кота

01.11.2021
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У мережі завірусилася нова головоломка від американських дизайнерів, приурочена до Хеллоуїна. Небайдужі любителі тварин хотіли звернути увагу на проблеми чорних кішок.


Згідно з офіційною статистикою, кішок з чорною шерстю набагато рідше беруть у нові сім’ї через їхню погану репутацію, повідомляє The Sun .

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Вважається, що чорна кішка завдає невдачі, тому багато віруючих уникають зустрічі з нею навіть на вулиці.

Суть гри полягає в тому, що учасникам пропонується за 4 секунди, щоб знайти чорного кота серед різнокольорових побратимів. Завдання здається легким, але є кілька речей, які відволікають.

У пробілах між тваринами зображено тінь, з якої у різних місцях виглядають жовті очі. Можна подумати, що це і є втікач, але, за умовою, шерсть має бути точно чорною, а розглянути колір кішок у темряві – неможливо.

А вам удалося розглянути чорного кота?

Щоб виграти, потрібно відшукати чорношерстного бешкетника, який загубився серед своїх кольорових друзів. В ідеалі на це потрібно витратити трохи більше 4 секунд.

Відповідь на головоломку

Чорний кіт зображений у нижньому ряду за своїм рудим родичем

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01.11.2021
1 хвилина на прочитання

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