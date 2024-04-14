Відомий телеведучий помер під час прогулянки із собакою напередодні свого дня народження

Тіло австралійського телеведучого Нейтана Темплтона виявили в передмісті австралійського міста Джелонг. Про це повідомила газета Daily Mail.

Уточнюється, що журналіста без ознак життя знайшли на пішохідній дорозі біля річки Барвон, де він гуляв із собакою. Поліція проводить розслідування смерті Темплтона, але “на даному етапі” кримінальної складової не виявила.

Зі свого боку Daily Mail Australia повідомила, що у відомого телеведучого були давні проблеми особистого характеру. Зокрема, він боровся з депресією.

Зазначається, що 9 травня Темплтону виповнилося б 45 років, у нього залишилися дружина і двоє дітей. За кілька днів до трагедії журналіст опублікував у соцмережах фото з маленькими синами.

Темплтон відомий роботою як репортер на літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро і Токіо. Також він висвітлював один із найбільших тенісних турнірів Australian Open.