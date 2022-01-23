Молодий місяць 1 лютого: що обіцяє цей день всім знакам зодіаку

Молодий місяць завжди вважався днем ​​обнулення місячної енергії. Явище, яке начебто натякало — почни нове тут і зараз, і воно обов’язково обернеться позитивним у майбутньому. 2022-го молодик відбудеться першого дня останнього зимового місяця — 1 лютого. Що обіцяє цей день представникам зодіакального кола і як провести його з максимальною користю?





За словами астрологів, саме 1 лютого – найкращий час для різних починань. Все, про що ви замислювалися раніше та відкладали здійснення «на потім», варто почати саме цього дня. Вести здоровий спосіб життя, зайнятися спортом – все це позитивно позначиться на здоров’ї та самопочутті.

Крім того, молодик у цей день має енергетичну силу Сонця, яке здатне допомогти людям зосередитись на своїх бажаннях. Ви відчуєте, що всередині вас з’явилося ще більше сил.

Також важлива не лише дата, а й день тижня, на який вона випадає. Вівторком керує планета енергії та пристрастей Марс. Тому не варто просто сидіти, склавши руки, і спостерігати збоку. Планета, яка закликає людей боротися та досягати. Якщо ви давно мріяли про власний бізнес чи створення чогось нового — 1 лютого — найвдаліший день для здійснення подібних ідей.

Однак, незважаючи на великі можливості, які Всесвіт надасть нам 1 лютого, деяких моментів все ж таки варто уникати. Так як молодик буде знаходитися в знаку Водолій, багато хто може відчути посилення всередині агресії, нервозності. Але не слід давати негативним емоціям брати гору над вами. Уникайте цього і думайте про великі можливості почати щось нове, яке в майбутньому обернеться для вас лише позитивним.

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