Нерухомість за копійки: де в Україні можна придбати квартиру за 50 тис. грн.

В Україні цілком реально придбати квартиру за ціною близько 50 тис. грн. Таке недороге житло найчастіше продають у маленьких населених пунктах. Щоправда у квартирі цієї цінової категорії скоріш за все не буде деяких важливих комунікацій, наприклад централізованого опалення чи каналізації. Та й добиратися до найближчого міста її власникам доведеться годинами.

На сайтах із продажу нерухомості можна знайти чимало пропозицій бюджетного житла. Наприклад у селищі Ромодан, що на Полтавщині, продається квартира за 55 тис. грн. Площа її невелика – лише 28,4 кв. м. З них 8,5 «квадрата» відведено під кухню. Під квартирою є погріб, а поруч із будинком – невеличка земельна ділянка, на якій можна облаштувати сад чи город.

У квартирі є газопостачання та індивідуальне опалення. Води та каналізації немає, тож туалет розташований на вулиці. Проте власник стверджує, що до централізованого водопостачання за бажання можна підключитися. Та й каналізацію провести буде нескладно, хоч це і «влетить у копієчку».

Квартира за 55 тис. грн знаходиться у так званій «сталінці», тож має товсті стіни та високу стелю. Поруч є дитячий садок, школа, поліклініка, супермаркет, кілька магазинів та відділення поштових операторів. Тож інфраструктура поблизу помешкання досить розвинена.

Із транспортом проблем також немає. Ромодан – це залізничний вузол і через нього курсує кілька пасажирських потягів. У 10-15 хвилинах від житла знаходиться автобусна зупинка. Тут можна сісти на автобуси до міста Любни та Миргород, які знаходяться всього в 20 км від селища. Натомість до Полтави на авто можна доїхати приблизно за годину.

Варто зазначити, що за 50 тис. грн в Україні можна придбати не лише квартиру, а навіть будинок. Звісно він буде дещо занедбаним, проте матиме поштову адресу та підведені комунікації. Тож новий власник зможе побудувати навколо старого будинку новий – більший, уникнувши зайвої паперової тяганини.