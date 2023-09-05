Мобілізація у вересні: кого можуть призвати вже цього місяця

Мобілізація – це не просто відправка людей на фронт, вона передбачає виконання різноманітних ролей та обов’язків. У цьому вересні мобілізації підлягає широке коло осіб, залежно від віку, досвіду та стану здоров’я.

По-перше, мобілізовуватимуть чоловіки віком від 18 до 27, якщо вони або пройшли строкову військову службу, або перебувають у резерві, або не служили в жодній якості. Мета полягає в тому, щоб використовувати молодих, працездатних чоловіків, які перебувають на піку своїх фізичних можливостей.

По-друге, чоловіки, які раніше були зняті або виключені з військового обліку, можуть бути призвані, якщо вони визнані придатними або частково придатними під час воєнного стану.

Вікова категорія ще більше розширюється для чоловіків віком від 27 до 60 років, незалежно від того, мають вони бойовий досвід чи ні. Ця старша вікова група включає осіб, які можуть принести цінний життєвий досвід і навички для виконання своїх функцій, на додаток до базової фізичної підготовки.

Жінки також розглядаються для мобілізації, але виключно на добровільних засадах, і тільки якщо вони відповідають вимогам щодо стану здоров’я.

Нарешті, особи з інвалідністю або ті, хто має право на відстрочку через сімейні обставини, також можуть стати до лав ЗСУ. Такий інклюзивний підхід дозволяє створити широкий кадровий резерв, гарантуючи, що кожен, хто бажає і може, має можливість зробити свій внесок.