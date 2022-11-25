Нові пенсії з 1 грудня: у кого і на скільки збільшаться виплати

З 1 грудня в Україні підвищать прожитковий мінімум для непрацездатних громадян до 2093 грн. Разом з тим зростуть мінімальна та максимальна пенсії в країні, які напряму залежать від суми прожиткового мінімуму. Таким чином мінімальна пенсія зросте на 66 грн та становитиме 2093 грн, замість 2027 грн. А максимальна пенсія, яка в Україні обмежена величиною 10-ти прожиткових мінімумів, зросте на 660 грн, тобто з 20270 грн до 20930 грн.

Як зазначила науковиця з Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Лідія Ткаченко, поняття прожиткового мінімуму в Україні з’явилося ще у 2000 році. Тоді соціальні гарантії, складали менше половини необхідної для нормальної життєдіяльності суми. Тож прожитковий мінімум став свого роду орієнтиром, який давав можливість порівняти актуальні пенсії та зарплати з тим, якими вони мають бути.

Зараз же прожитковий мінімум з моніторингової величини перетворився у фактичний відповідник мінімального доходу, який Конституція України гарантує кожному громадянину. Хоча нещодавно формулу розрахунку прожиткового мінімуму в суді визнали незаконною. У зв’язку з цим уряд мав розрахувати нову формулу, та зробити цього поки що не встиг.

До суми прожиткового мінімуму для різних категорій населення були питання ще до війни. За задумом вона повинна дорівнювати мінімальній сумі всіх витрат громадянина. Це продукти, одяг, засоби гігієни, ліки для пенсіонерів тощо. Однак з першого погляду зрозуміло, що величина прожиткового мінімуму сьогодні далека від мінімального кошту «виживання» українця.

З початку війни ситуація стала ще критичнішою. Інфляція сягнула 30%, а всі товари першої необхідності різко подорожчали. Тож тепер поняття прожиткового мінімум взагалі перестало відповідати своєму фактичному значенню.

Таким чином підвищення пенсій майже нічого не змінить у житті пенсіонерів, що отримують мінімалку (а таких в Україні більшість), оскільки сума 2093 грн є на сьогоднішній день є просто мізерною. Пощастить лише «пенсіонерам-максимальникам», які будуть отримувати 20930 грн або 10 прожиткових мінімумів. Адже за таку пенсію справді можна придбати все необхідне для комфортного життя.