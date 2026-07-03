Горячий чай и суп в жару: почему это не такая уж странная идея, как кажется

В жаркую погоду горячая еда может показаться нелогичным выбором, но для организма она не всегда хуже холодных напитков или перекусов из холодильника. Теплые блюда и напитки не охлаждают мгновенно, однако могут запускать естественный механизм терморегуляции — потоотделение.

Как поясняет Отдел по науке и обществу Университета Макгилла, тёплый напиток в жарких условиях может усилить выделение пота. Если пот нормально испаряется с поверхности кожи, тело теряет тепло и охлаждается естественным путём.

Именно поэтому во многих странах с жарким климатом популярны горячий чай, супы и блюда с пряностями. Они не дают такого мгновенного ощущения прохлады, как ледяная вода, но могут поддерживать работу собственной системы охлаждения организма.

Почему ледяные напитки не всегда являются лучшим выбором

Холодная вода в жару действительно помогает быстро освежиться, и отказываться от неё не нужно. Проблема может возникнуть, если напитки слишком ледяные или человек пьёт их слишком быстро.

Резкий перепад температур иногда вызывает дискомфорт в желудке, особенно у людей с чувствительным пищеварением. Кроме того, ощущение прохлады после ледяного напитка часто бывает кратковременным и не заменяет нормального питьевого режима.

Главное правило в жару — регулярно пить воду. CDC подчеркивает, что достаточное потребление жидкости является одним из ключевых способов снизить риск тепловых ударов. А Mayo Clinic отмечает, что в жаркую и влажную погоду организм теряет больше жидкости с потом, поэтому риск обезвоживания возрастает.

Что лучше есть летом

В сильную жару организм и так испытывает дополнительную нагрузку, поэтому тяжелая жирная пища может усиливать сонливость, жажду и чувство дискомфорта. Зато легкие теплые блюда часто переносятся лучше.

Летом стоит выбирать:

овощные супы;

тушеные или запеченные овощи;

нежирную рыбу или птицу;

сезонные фрукты и ягоды;

кисломолочные продукты;

зелень и свежие овощи.

В жару лучше ограничить употребление слишком жирных, соленых и тяжелых блюд. Они могут усиливать жажду и создавать дополнительную нагрузку на пищеварение.

В то же время горячая пища подходит не всем и не в любой ситуации. Если наблюдаются признаки перегрева, обезвоживания, сильной слабости или повышенной температуры тела, лучше ориентироваться на самочувствие и не экспериментировать. В любом случае тёплые блюда не заменяют самого главного — достаточного количества воды в течение дня.