Гарячий чай і суп у спеку: чому це не така дивна ідея, як здається

У спекотну погоду гаряча їжа може здаватися нелогічним вибором, але для організму вона не завжди гірша за холодні напої чи перекуси з холодильника. Теплі страви й напої не охолоджують миттєво, проте можуть запускати природний механізм терморегуляції — потовиділення.

Як пояснює Office for Science and Society Університету Макгілла, теплий напій у спекотному середовищі може посилити виділення поту. Якщо піт нормально випаровується з поверхні шкіри, тіло втрачає тепло й охолоджується природним шляхом.

Саме тому в багатьох країнах із жарким кліматом популярні гарячий чай, супи та страви з прянощами. Вони не дають такого швидкого відчуття прохолоди, як крижана вода, але можуть підтримувати роботу власної системи охолодження організму.

Чому крижані напої не завжди найкращий варіант

Холодна вода в спеку справді допомагає швидко освіжитися, і відмовлятися від неї не потрібно. Проблема може виникати тоді, коли напої надто крижані або людина п’є їх дуже швидко.

Різкий перепад температур іноді спричиняє дискомфорт у шлунку, особливо в людей із чутливим травленням. Крім того, відчуття прохолоди після льодяного напою часто короткочасне й не замінює нормального питного режиму.

Головне правило в спеку — регулярно пити воду. CDC наголошує, що достатнє споживання рідини є одним із ключових способів зменшити ризик теплових станів. А Mayo Clinic зазначає, що у спекотну й вологу погоду організм втрачає більше рідини через піт, тому ризик зневоднення зростає.

Що краще їсти влітку

У сильну спеку організм і так працює з додатковим навантаженням, тому важка жирна їжа може посилювати сонливість, спрагу й відчуття дискомфорту. Натомість легкі теплі страви часто переносяться краще.

Влітку варто обирати:

овочеві супи;

тушковані або запечені овочі;

нежирну рибу чи птицю;

сезонні фрукти та ягоди;

кисломолочні продукти;

зелень і свіжі овочі.

Надто жирні, солоні та важкі страви у спеку краще обмежити. Вони можуть посилювати спрагу й створювати додаткове навантаження на травлення.

Водночас гаряча їжа підходить не всім і не в будь-якій ситуації. Якщо є ознаки перегріву, зневоднення, сильна слабкість або підвищена температура тіла, краще орієнтуватися на самопочуття й не експериментувати. У будь-якому разі теплі страви не замінюють головного — достатньої кількості води протягом дня.