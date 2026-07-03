Отдых у воды с детьми: спасатели напомнили о правиле «25:10», которое не стоит игнорировать

Украинские спасатели советуют родителям соблюдать правило «25:10» во время купания детей в бассейнах, море или открытых водоемах. Суть этого правила заключается в том, что после каждых 25 минут пребывания в воде ребенок должен делать как минимум 10-минутный перерыв на суше. Такой подход помогает снизить риск переохлаждения, переутомления и опасных ситуаций во время отдыха у воды.

Суть правила проста: ребенок может активно купаться не более 25 минут подряд, после чего необходимо сделать как минимум 10-минутный перерыв на суше. Даже если ребенок уверяет, что не устал и хочет плавать дальше, его организм может уже находиться в состоянии переутомления.

Почему перерывы так важны

Во время активного плавания дети тратят энергию быстрее, чем взрослые. У них может снижаться концентрация внимания, ухудшаться координация движений и появляться усталость. В воде это особенно опасно, ведь ребенок может растеряться, запаниковать или начать дышать неправильно.

Даже в теплой воде тело постепенно теряет тепло. У детей этот процесс происходит быстрее из-за меньшей массы тела. Признаками опасного состояния могут быть озноб, дрожь, вялость, «ватные» мышцы или замедленная реакция.

10 минут на суше позволяют ребенку согреться, восстановить силы и вернуть нормальную концентрацию внимания. После этого можно снова заходить в воду, но под присмотром взрослых.

О чём ещё следует помнить родителям

Самое главное правило — не терять ребёнка из виду. Опасная ситуация может возникнуть даже на мелководье: ребёнок может поскользнуться, уйти под воду на несколько секунд или испугаться и не позвать на помощь.

Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать для детей яркие купальники или плавки. Наиболее заметными в воде считаются неоновые цвета — желтый, салатовый, оранжевый. Зато синяя, белая или серая одежда может сливаться с водой, особенно в бассейне или мутном водоеме.

Для маленьких детей рекомендуется использовать нарукавники или жилеты, но они не заменяют присмотра взрослых. Ребёнка нельзя оставлять одного у воды даже на несколько минут.