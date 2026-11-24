Европейский Союз впервые вводит ограничения на количество гибридных автомобилей, которые можно ввозить из Китая. С 1 декабря 2026 года по 18 июня 2027 года на рынок ЕС смогут поступить не более 191 780 новых легковых автомобилей китайского производства с плагин-гибридными, полными или мягкими гибридными установками. Временную меру Еврокомиссия обнародовала 24 ноября.

Кого коснутся ограничения

Квота общая для всех типов гибридов, однако на практике она в первую очередь затронет плагин-гибриды. Классических и мягких гибридов из Китая в Европу поставляется немного. Ключевым критерием здесь является страна сборки, а не бренд. Поэтому ограничение касается любого автомобиля, собранного в Китае, независимо от того, китайская это марка или европейская.

Отдельно стоят электромобили с удлинителем запаса хода (EREV), в которых двигатель внутреннего сгорания лишь вырабатывает электроэнергию для аккумулятора. В Брюсселе их приравняли к обычным электромобилям. Квота на них не распространяется, однако действуют те же компенсационные пошлины, что и для батарейных автомобилей. Например, Xiaomi Skynomad N90 не попадет под лимит, но будет облагаться пошлиной в размере 45,3%. Зато плагин-гибрид BYD Seal U DM-i платит стандартные 10%, однако будет занимать место в квоте.

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BYD Seal U DM-i — самый популярный плагин-гибрид Европы в этом году. Именно такие автомобили первыми «съедят» квоту

Как распределена квота

Лимит разделен на три периода. Неиспользованный остаток переходит в следующий период, а когда квота на текущий период исчерпана, таможенные органы ЕС больше не выпускают такие автомобили в оборот до начала нового периода.

Период Квота, авто 1 декабря 2026 — 28 февраля 2027 86 301 Март — май 2027 года 88 219 1–18 июня 2027 года 17 260 Итого 191 780

Автомобили, прошедшие таможенное оформление до 1 декабря, дилеры будут продавать без ограничений. Гибриды, которые китайские производители собирают на заводах в самом ЕС, в квоту также не входят.

Почему Брюссель нажал на тормоза

Причина заключается в стремительном росте импорта. По данным Еврокомиссии, в 2024 году ЕС ввез из Китая около 106 500 гибридов, а в 2025-м — уже 302 400. По итогам 2026 года ожидается около 800 тысяч. Квота на 200 дней в пересчете на год соответствует примерно 350 тысячам автомобилей. Это на 16% больше, чем в прошлом году, но более чем вдвое меньше прогнозируемого объема на этот год.

Китайские модели уже полностью доминируют в европейском сегменте плагин-гибридов. За первые десять месяцев 2026 года тройку лидеров составили BYD Seal U, BYD Atto 2 и Jaecoo 7 от Chery. Еврокомиссия продолжает расследование и ещё решит, нужны ли долгосрочные ограничения.

Пекин отреагировал быстро. Министерство торговли КНР заявило, что оставляет за собой право обжаловать это решение во Всемирной торговой организации и потребовать компенсации. Кроме того, китайская сторона призвала ЕС соблюдать достигнутые в октябре договоренности об экспорте гибридов.

Кто выиграет, а кто проиграет

Под удар могут попасть и сами европейцы. Volkswagen планирует увеличить экспорт автомобилей из Китая, и любой плагин-гибрид, собранный на заводах его китайских совместных предприятий, будет учитываться в той же квоте наравне с BYD или Chery.

Китайские бренды, уже имеющие производственные мощности в Европе, напротив, получают преимущество. BYD строит полноценный завод в Сегеде (Венгрия) с собственными цехами штамповки, сварки и окраски. Leapmotor с октября собирает кроссовер B10 из машинокомплектов на заводе Stellantis в Сарагосе. Magna в австрийском Граце производит электромобили Xpeng G6 и G9, а партнер Chery, испанская компания Ebro, собирает плагин-гибрид S700 в Барселоне.

Для Украины решение ЕС напрямую ничего не меняет, ведь наша страна не является членом Союза и ввозит автомобили из Китая по собственным правилам. Впрочем, если квота будет исчерпана быстро, часть китайских гибридов, предназначенных для Европы, может искать другие рынки сбыта.