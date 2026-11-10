Авто

Для электромобилей разработали новый двигатель: 30 000 оборотов и 3500 Нм крутящего момента

Немецкая компания ZF представила компактный электропривод нового поколения, который на 25 % легче традиционных аналогов и требует вдвое меньше магнитов.

Автор:
Сергей Томенко
Двигатель электромобиля

Немецкий производитель автомобильных компонентов ZF разработал новую силовую установку для электромобилей под названием High Revolution Drive. Её главной особенностью стал электродвигатель, способный раскручиваться до 30 000 оборотов в минуту и обеспечивать максимальный крутящий момент на колёсах до 3500 Нм. При этом новая система оказалась почти на четверть компактнее и легче традиционных электроприводов аналогичной мощности.

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Представленная установка развивает пиковую мощность 200 кВт, или примерно 272 л.с. Она построена по принципу «три в одном», объединяя электродвигатель, силовую электронику и трансмиссию в единый компактный блок. По словам разработчиков, такой подход позволяет уменьшить массу автомобиля без потери мощности и эффективности.

Как новый двигатель обеспечивает крутящий момент 3500 Нм

Секрет технологии заключается в использовании чрезвычайно высокой частоты вращения электродвигателя. При одинаковой мощности двигатель с более высокими оборотами может создавать меньший собственный крутящий момент, что позволяет уменьшить размеры и массу ротора. Чтобы передать необходимое тяговое усилие на колеса, инженеры ZF разработали двухступенчатый редуктор с передаточным числом примерно 18:1.

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Именно благодаря редуктору силовая установка обеспечивает максимальный крутящий момент в 3500 Нм на колесах. Важно, что речь идет о крутящем моменте после его увеличения трансмиссией, а не непосредственно на валу электродвигателя. Для сравнения: стандартный электропривод ZF, с которым производитель сравнивает новинку, работает на скорости до 18 000 оборотов в минуту.

Более высокая скорость вращения позволила уменьшить массу и габариты силовой установки почти на 25 %. Кроме того, для нового двигателя требуется примерно на 50 % меньше магнитного материала, что потенциально снижает себестоимость производства. Несмотря на высокую частоту вращения, эффективность системы остается на уровне около 93%, что сопоставимо с традиционными электроприводами компании.

Когда новый двигатель появится в электромобилях

ZF разрабатывает High Revolution Drive в первую очередь для массовых легковых электромобилей с мощностью силовой установки от 150 до 200 кВт. Новая архитектура совместима как с 400-вольтовыми, так и с современными 800-вольтовыми электрическими платформами. Благодаря меньшей массе привод также может положительно повлиять на запас хода автомобилей.

Компания уделила особое внимание снижению шума и вибраций, которые обычно усиливаются с ростом оборотов двигателя. Инженеры оптимизировали конструкцию редуктора, подшипников и других компонентов, чтобы обеспечить комфортную работу силовой установки.

В настоящее время ZF уже ведет переговоры с несколькими автопроизводителями об использовании новой технологии. Серийное производство High Revolution Drive планируется начать к 2030 году. Конкретные модели электромобилей, которые первыми получат этот двигатель, пока не называются.

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