За орбитой Нептуна может скрываться ещё одна планета, примерно вдвое массивнее Земли. Международная группа астрономов смоделировала 4,5 млрд лет эволюции Солнечной системы и получила результаты, укрепляющие эту гипотезу. Гипотетический объект, названный Planet X2, способен объяснить странное поведение самых удаленных тел нашей системы. Правда, пока что его никто не видел.

Что не так с окраинами Солнечной системы

За Нептуном простирается огромная область, заполненная карликовыми планетами, подобными Плутону, и другими ледяными обломками, оставшимися со времён формирования Солнечной системы. Большинство из них движется по довольно упорядоченным орбитам, но есть и «бунтари». У одних траектории чрезвычайно вытянуты, другие вращаются под большим углом к плоскости, в которой лежат орбиты планет.

Самый известный пример — Седна. Её орбита настолько огромна, что объект никогда не приближается к Нептуну достаточно близко, чтобы его гравитацией можно было объяснить нынешнюю форму траектории. Отсюда и давний вопрос, который астрономы задают себе уже не первый год. Что же тогда разбросало эти тела так далеко? Одно из возможных объяснений заключается в том, что на окраинах системы существует ещё не открытая планета, которая своим притяжением влияет на движение ледяных объектов.

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Масштаб, от которого кружится голова. Вся система планет до Нептуна помещается в крошечный квадрат, а вытянутая орбита Седны (красный эллипс) простирается далеко за её пределы. Именно такие объекты и заставляют астрономов искать невидимую планету

Планета X2 массой в две Земли

Эту идею проверила команда во главе с Патриком Софией Ликавкой из японского Университета Киндай совместно с коллегами из Университета Южного Квинсленда и Вашингтонского университета. Исследователи сравнили два сценария. Согласно первому, необычные орбиты сформировались под влиянием древних планетарных зародышей, которые впоследствии были выброшены из Солнечной системы. Второй сценарий предполагал существование стабильной неизвестной планеты, которую и назвали Planet X2.

Моделирование свидетельствует в пользу второго варианта. Лучше всего с данными согласуются модели, в которых планета имеет массу от 1,5 до 2 масс Земли и движется по очень вытянутой орбите на среднем расстоянии от 350 до 500 астрономических единиц от Солнца. Для понимания масштаба: одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца, то есть примерно 150 млн км. Нептун расположен примерно в 30 а. е. Даже в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты Planet X2 находилась бы как минимум в 200 раз дальше от нашей звезды, чем Земля, то есть почти в семь раз дальше, чем Нептун.

Модель работает, но планеты не видно

Главный аргумент в пользу Planet X2 заключается в том, что её гравитация позволяет воспроизвести сразу несколько характерных особенностей дальних окраин. В симуляциях ледяные тела попадали на очень удаленные орбиты, а часть из них приобретала необычный наклон. Модель также воспроизвела траектории всех 11 известных объектов с самыми экстремальными орбитами, в частности Седны и 2012 VP113.

Далее учёные сравнили свои расчёты с реальными наблюдениями в рамках обзора неба Dark Energy Survey. Два из трёх проанализированных свойств орбит хорошо совпали. Третье, касающееся расстояний, на которые удаляются объекты, пока не согласуется с моделью. Авторы честно признают, что расчёты ещё нужно доработать.

Это не та самая Девятая планета

Planet X2 не следует путать с гипотетической Девятой планетой, которую астрономы ищут уже почти десятилетие. Именно поэтому новый объект и получил обозначение «X2». Девятая планета должна была бы быть значительно массивнее — примерно от 5 до 10 масс Земли. Planet X2 меньше, а её орбита ещё более вытянута. Впрочем, обе гипотезы пытаются разгадать одну и ту же загадку, то есть объяснить странное поведение далёких транснептуновых объектов.

Важно понимать, что пока речь идет лишь о гипотезе. Никто не сфотографировал эту планету и не зафиксировал её свет. Учёные ищут прежде всего косвенные следы её гравитационного воздействия, поэтому окончательный ответ могут дать только будущие наблюдения с помощью мощных телескопов.