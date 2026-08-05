Пробить и взорвать изнутри: Китай рассчитал, как с помощью ядерного заряда остановить астероид

Китайские специалисты по ракетостроению представили концепцию планетарной обороны — как с помощью ядерного заряда отклонить астероид, угрожающий Земле. Ключевая идея заключается в том, чтобы не взрывать боезаряд у поверхности, а «погрузить» его внутрь небесного тела — и компьютерные симуляции показали, что таким образом эффективность возрастает в разы.

Не на поверхности, а глубоко внутри

Предлагаемая операция состоит из двух этапов. Сначала к астероиду направляется специальный ударный аппарат-импактор, который пробивает в нём кратер или отверстие. Затем в эту полость помещают ядерный заряд и взрывают его на глубине. По расчетам, оптимальная глубина — около 30 метров под поверхностью.

Смысл именно в погружении. Когда взрыв происходит снаружи, значительная часть его энергии просто рассеивается в космосе, не успевая воздействовать на астероид. А вот подземный заряд передает почти всю мощность самому телу — по оценкам исследователей, это повышает эффективность отклонения траектории более чем в три раза по сравнению с поверхностным взрывом.

Когда кинетики уже недостаточно

Моделирование охватывало астероиды разных размеров и заряды различной мощности — вплоть до устройства мощностью примерно 3 мегатонны, способного отклонить или раздробить даже крупную угрозу. Такой подход рассматривается как «тяжелая артиллерия» на случай, если другие методы не сработают.

Для контекста: в 2022 году зонд NASA DART впервые в истории успешно изменил орбиту астероида простым ударом — кинетическим тараном без использования взрывчатки. Это стало прорывом, но специалисты отмечают: против особо крупных объектов или при коротком времени на реакцию кинетики может оказаться недостаточно, и именно здесь в игру вступают ядерные сценарии.

Впрочем, следует помнить главное: пока что это чисто теоретическое исследование, основанное на компьютерных моделях, а не на реальных испытаниях. На практике остается множество неизвестных — от точности наведения и бурения в условиях микрогравитации до непредсказуемого состава самих астероидов, которые бывают не сплошными глыбами, а скорее «кучами щебня». Поэтому речь идет не о готовом оружии против комет, а о предварительном расчёте, который указывает направление, в котором следует развивать планетарную оборону.

Напомним, что астероиды — не единственная космическая тема, заставляющая учёных пересматривать старые представления: ранее мы писали, что образцы с обратной стороны Луны, привезенные китайским зондом «Чанъэ-6», опровергли популярную теорию о древнем всплеске бомбардировок Солнечной системы.