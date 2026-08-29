У YouTube появился конкурент из Китая: Bilibili начинает международную экспансию

Разговоры об очередном конкуренте YouTube возникают регулярно, однако большинство таких сервисов остаются локальными платформами, не имеющими достаточной аудитории, контента или средств для глобальной экспансии. С Bilibili ситуация несколько иная.

Это уже устоявшаяся китайская видеоплатформа с аудиторией более 300 млн активных пользователей в месяц, собственной экосистемой авторов и огромным каталогом контента. Теперь компания пытается сделать сервис более понятным и доступным для пользователей за пределами Китая.

Именно поэтому Bilibili интересно рассматривать не как очередного «убийцу YouTube», а как потенциального крупного конкурента, который уже обладает главным — масштабом.

Что такое Bilibili

Bilibili начинался как платформа для поклонников аниме, манги и видеоигр. Со временем сервис значительно расширился и сегодня больше напоминает сочетание YouTube, Twitch и онлайн-кинотеатра.

На платформе публикуются обзоры техники, видео об автомобилях, образовательный и научно-популярный контент, музыка, игровые трансляции, авторские шоу и обычные блогерские ролики. Отдельной частью экосистемы остаются аниме, сериалы и другой профессиональный видеоконтент.

Одна из самых известных особенностей Bilibili — так называемые данмаку. Комментарии зрителей не просто отображаются под роликом, а перемещаются непосредственно поверх видео во время просмотра. Для нового пользователя это может выглядеть хаотично, но для китайской аудитории такое взаимодействие давно стало привычной частью сервиса.

В отличие от TikTok, Bilibili не ориентирован исключительно на короткие вертикальные видео. Значительную часть платформы составляют традиционные длинные ролики, поэтому именно в этом сегменте он потенциально пересекается с YouTube.

Главной проблемой всегда был китайский язык

Для пользователя из Украины или другой европейской страны старая версия Bilibili имела очевидный недостаток — она была создана в первую очередь для Китая.

Китайскоязычный интерфейс, сложная регистрация и большое количество локального контента делали платформу неудобной для международной аудитории. Даже простой вход в аккаунт иногда требовал указания китайского номера телефона или использования других местных сервисов.

Теперь компания постепенно пытается устранить эти барьеры.

Появляется международная версия приложения с упрощённым интерфейсом и поддержкой других языков. На Android уже можно пользоваться отдельными международными версиями Bilibili, а версии для других платформ продолжают развиваться.

Именно локализация может стать ключевым элементом глобальной стратегии.

Искусственный интеллект может открыть китайский контент для всего мира

Одной из самых интересных функций Bilibili является автоматический перевод видео.

Платформа экспериментирует с нейросетями, которые создают субтитры и могут озвучивать контент на другом языке. Идея заключается в том, чтобы пользователь мог смотреть контент китайского автора практически так же легко, как и контент местного блогера.

Для Bilibili это принципиально важно.

Даже имея сотни миллионов пользователей, китайская платформа не сможет всерьёз конкурировать на мировом рынке, если большая часть её каталога будет оставаться непонятной для иностранцев.

Автоматический перевод потенциально решает эту проблему сразу по двум направлениям. Китайские авторы получают доступ к западной аудитории, а блогеры из других стран — к китайским читателям.

Украинским авторам это также может быть интересно. Теоретически видео на украинском или английском языке можно адаптировать для аудитории, к которой через YouTube добраться гораздо сложнее.

Bilibili работает не совсем так, как YouTube

Модель монетизации также отличается.

Bilibili традиционно в меньшей степени зависит от рекламных вставок внутри каждого видео. Платформа активно использует платные подписки, пожертвования, виртуальные подарки во время трансляций и другие способы монетизации авторов.

Некоторые возможности просмотра в высоком качестве также могут быть доступны только для владельцев платных аккаунтов.

Для зрителей это создаёт несколько иной опыт: меньше привычной рекламы внутри роликов, но больше платных функций самой платформы.

При этом Bilibili уже сотрудничает с крупными международными авторами. На сервисе представлены каналы с адаптированным контентом западных блогеров, а некоторые крупные авторы создают официальные страницы специально для китайской аудитории.

Может ли Bilibili действительно составить конкуренцию YouTube?

Пока что ответ — нет, не напрямую.

YouTube по-прежнему остается видеоплатформой совершенно иного масштаба. Сервис Google работает практически во всем мире, обладает отлаженной рекламной системой, удобными инструментами для авторов и огромной базой контента практически на всех языках.

Bilibili придётся потратить годы, чтобы создать аналогичную международную экосистему.

Однако у китайской компании есть сильная стартовая позиция. Она не начинает с нуля. Платформа уже насчитывает сотни миллионов пользователей, имеет огромный каталог роликов, собственную систему рекомендаций и финансовые возможности для экспансии.

В этом смысле ситуация отчасти напоминает историю TikTok. Изначально сервис воспринимался как специфический китайский продукт с короткими видео, но за несколько лет он стал глобальным явлением и заставил YouTube активно развивать Shorts.

С Bilibili может произойти аналогичный процесс, только на этот раз борьба развернётся не вокруг коротких роликов, а в традиционной для YouTube категории длинных видео.

Стоит ли украинским авторам уже выходить на Bilibili

Полностью переносить контент с YouTube не имеет смысла. Но использовать Bilibili в качестве дополнительной платформы может быть интересно авторам, которые планируют работать с международной аудиторией.

Наибольший потенциал могут иметь темы, которые хорошо работают независимо от страны: технологии, автомобили, наука, игры, аниме, гаджеты, путешествия и развлекательный контент.

Самое главное сейчас — сможет ли Bilibili сделать международную версию столь же удобной, как и китайскую, и создать понятную систему монетизации для зарубежных авторов.

Если это удастся, YouTube вряд ли утратит глобальное лидерство в ближайшее время. Но впервые за долгое время в сегменте длинных видео может появиться конкурент, за которым действительно стоит следить.