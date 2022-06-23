Навіщо НАСА має намір відправити на Місяць ядерні реактори

НАСА хоче збудувати атомну електростанцію на Місяці. Об’єкт призначений для забезпечення енергією колоній космонавтів у майбутньому. Нещодавно було вирішено, які компанії мають розробити концепцію позаземного ядерного реактора.





Як оголосили космічне агентство та міністерство енергетики США, замовлення дістається збройовій компанії Lockheed Martin, електротехнічній групі Westinghouse та IT-компанії IX. Кожна з трьох компаній отримає близько $5 млн. на розробку 40-кіловатного реактора для місячної поверхні. Він має прослужити щонайменше 10 років.

Перші випробування мають бути проведені до 2030 року. Після завершення пілотного етапу НАСА має намір використати електростанцію для подачі ядерної енергії для довгострокових місій на Місяць у межах проєкту Artemis.

Запуск гігантської ракети SLS

За кілька років наступні астронавти мають полетіти на Місяць на гігантській ракеті SLS – уперше за півстоліття. Деякі астронавти пізніше залишаться на Місяці протягом більш тривалого часу та створять місячну базу. Їм потрібна електрика для зарядки обладнання життєзабезпечення та місяцеходів, а також для подальших можливих місій на Марс.

Першу висадку на Місяць заплановано на 2025 рік. Однак багато спостерігачів критично ставляться до місії Artemis, оскільки ціна на SLS завищена, а сама система застаріла. Запропонована НАСА місячна база потребує енергії. Позаземна атомна електростанція має допомогти вирішити це питання.

Аналогічні проєкти

Китай також працює над реактором на поверхні Місяця. Це рішення КНР має бути набагато ефективнішим. Китайський проект був запущений у 2019 році за державні кошти, повідомляє South China Morning Post (SCMP).

Технічні подробиці та дата запуску не повідомляються, але прототип вже розроблено.