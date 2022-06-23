Рекомендації з вибору сучасного холодильника у 2022 році

Холодильник – один із найнеобхідніших побутових приладів у будь-якій квартирі чи приватному будинку. І до його покупки варто ставитися максимально серйозно, узгодити заздалегідь розміри, кількість камер та інші характеристики.





Спростити вибір допоможе знайомство з основними критеріями, які обов’язково повинні враховувати майбутні власники холодильника.

Кількість камер та розміри

Перше, на що рекомендується звернути увагу – кількість та розташування камер. За цим критерієм всі холодильники поділяються на такі види:

Однокамерні. У холодильниках, до яких належить Hyundai CO1002, немає морозилок. Для житлового приміщення вони підходять лише у тому випадку, якщо морозильна камера купується окремо. Хоча можуть виявитися непоганим варіантом для дачі через доступну ціну і менші розміри.

Двокамерні. Найпопулярніші моделі, які можна знайти в будь-якій ціновій категорії – від бюджетних типу BBK RF-098 до найдорожчих варіантів, як Bosch KGN56HI20R. Морозильна камера може розташовуватися знизу, і в цьому випадку вона комплектується висувними ящиками. При верхньому розташуванні морозильна камера має менший об’єм та кількість відділень.

Трикамерні. Комплектуються не тільки морозильним та холодильним відділенням, але й камерою з нульовою температурою або «зоною свіжості», яка, як у моделі Haier A2F635CCMV, зазвичай розташована посередині. Додатковий відсік призначений для зберігання продуктів, що швидко псуються та не заморожуватимуться.

Багатокамерні. Камер може бути від 4 до 6. До основних відсіків у таких моделях як Hitachi R-G690GUXK додаються генератор льоду, вакуумне відділення та зона Aero-care для овочів.

Моделі Side-by-Side. Можуть мати різну кількість камер, починаючи з двох, відрізняються бічним розташуванням морозилки та її великими розмірами. Так, у холодильника Hyundai CS6073FV об’єм морозильного відсіку становить 223 л.

Обираючи корисний обсяг холодильника, можна керуватися для розрахунку приблизно такими цифрами – 120 л на одну особу та по 60 л на кожного наступного мешканця. Або враховувати, що модель, де міститься менше 300 л продуктів, типу LG GA-B379SQUL, підійде тільки для невеликої сім’ї або одного користувача. Вже для 3-4 осіб потрібен холодильник з корисним об’ємом від 300 л, якщо людей ще більше – не менше 400 л, як модель Candy CCRN 6180.

Висота холодильника підбирається так, щоб використовувати його було зручно для кожного члена сім’ї. Середнє значення показника – від 175 до 180 см, як у Midea MDRF632FGF46. При виборі ширини враховують розміри приміщення – стандартне значення близько 60-65 см. У компактних моделей показник може бути 45-50 см, а у техніки Side-by-Side – до 120 см.

Якщо місця замало, можна звернути увагу на вбудовані варіанти. Але займаючи менше місця, вони коштують набагато дорожче, а їх установка повинна бути заздалегідь передбачена при проектуванні стіни.

Параметри заморожування

Ще один важливий критерій вибору – тип морозильної камери, від якого залежить термін зберігання продуктів. Він позначається зірочками («сніжинками»), які можна побачити в характеристиках холодильника, в документах на нього і всередині самої морозилки:

* – температура -6 °C, термін зберігання продуктів не більше тижня;

** – температура мінус 12 градусів, збереження продуктів до місяця;

*** – мінус 18 та 90 днів, відповідно;

**** – до -24 °C і можливість зберігати продукти від півроку до року.

Серед характеристик заморозки є потужність, яка починається від 3-4 кг/добу, але може досягати і 10-12 кг/добу. Цей параметр варто обов’язково враховувати користувачам, котрі люблять запасатися напівфабрикатами.

Система розморожування

Визначаючись із системою розморожування, доведеться вибирати між краплинною системою та No Frost. Перший варіант підходить користувачам, які хочуть заощадити. Однак розморожувати холодильник доведеться вручну. Моделі із сухим заморожуванням No Frost обслуговувати простіше, але й коштують вони дорожче, шумлять сильніше, споживають більше електроенергії.

Існують інші системи – гібридні, коли морозилку розморожувати не потрібно, а холодильне відділення потребує розморожування. Зустріти це можна в холодильниках типу Weissgauff WRKI 195 WNF. Переваги гібридного розморожування – зниження ціни у порівнянні з двома системами No Frost та економія часу на обслуговуванні морозилки. Але надійність такого обладнання нижча.

Тип та кількість компресорів

У сучасних холодильниках встановлюється 2 типи компресорів:

Роторний. Вважається стандартним і зустрічається навіть у найбюджетніших моделях типу ATLANT ХМ 6023-031. Працює періодично, доки температура у відповідному відділенні не досягне потрібного рівня. Серед плюсів – низька ціна та вигідне обслуговування. Мінуси – високий рівень шуму в процесі роботи та підвищене енергоспоживання.

Інверторні. Працює безперервно, але шумить менше, ніж роторний компресор. Споживає на третину менше електрики та постійно підтримує потрібну температуру. Але є й недоліки – підвищення ціни та дороге обслуговування.

При виборі кількості компресорів варто врахувати – в однокомпресорному холодильнику одночасно охолоджуються обидві камери. Якщо компресорів два, працюватиме в основному той, який обслуговує холодильне відділення, а отже, загальне енергоспоживання знизиться. Але є й негативний момент – у продажу таке обладнання зустрічається рідко і зазвичай належить до найвищої цінової категорії.

Енергоспоживання холодильника

Серед основних критеріїв вибору слід зазначити споживання електроенергії. Класи енергоспоживання позначаються латинськими літерами. Найменше витрачають моделі A, A+, A++ та A+++ – близько 50–55% від середнього значення. Так, протягом року модель Gorenje NRK 6192 AC4, цілком доступна за ціною і має пристойний об’єм 302 л, споживає не більше 240 кВт.

Класи B, C та D вважаються менш економічними. Але теж підходять для покупки, якщо користувачів влаштовують інші характеристики моделі. Вибирати моделі класу E, F або G не варто – але й у продажу вони майже не зустрічаються.

Особливості конструкції

Звертати увагу при виборі варто і на такі конструктивні особливості холодильників:

Управління. Механічне вважається надійнішим, але не таким зручним. Електронне дозволяє точніше встановити температуру, хоч і збільшує ціну моделі.

Можливість перенавісити дверцята. Спрощує розміщення холодильника у приміщенні.

Наявність коліщатків, завдяки яким техніку простіше переміщати кухнею або квартирою.

Кількість та матеріал полиць. Чим більше таких елементів – тим зручніше. А найкращим матеріалом полиць вважається загартоване скло, міцне, рівне та прозоре.

Можливість регулювання висоти відділень. Спрощує розміщення будь-яких продуктів та тари, від каструль до високих банок.

Оформлення дверцят – там повинні бути всі необхідні тримачі, полиці та кронштейни.

Важливою особливістю холодильника є можливість збереження продуктів у морозилці навіть при відключеному живленні. Бажано, щоб час зберігання був не менше ніж 12 годин – наприклад, у моделі Gorenje NRK 6192 AR4 він становить 17 годин.

Додаткові функції

Не обов’язковими, але такими, що збільшують зручність використання холодильника особливостями, є такі функції:

Суперохолодження, що дозволяє швидше охолоджувати продукти та збільшити термін їх зберігання;

Індикація температури всередині або зовні холодильника – на екрані або світлодіодна;

Охолодження води всередині спеціального резервуара та подача через розташований зовні дозатор;

Льодогенератор – функція, яка спростить охолодження напоїв;

Керування зі смартфона, як, наприклад, у холодильника LG DoorCooling+ GA-B459MAUM, а також включення до системи розумного будинку;

Захист від дітей – можливість заблокувати панель керування.

Корисними функціями можна назвати різні види сигналізацій — світлових і звукових. Це може бути гучний звук або мерехтливе світло при відчинених дверях. А іноді – сигнал при підвищенні температури всередині холодильника вище за допустимий рівень. При виборі варто звертати увагу лише на корисні для покупця можливості, не сплачуючи за зайві функції.

Марка холодильника

Марка обладнання також має значення. Найкраще обирати моделі відомих виробників, термін служби яких у середньому становить близько 7–10 років – замість 5-річного періоду експлуатації менш популярних компаній. Ще одна причина вибору холодильників таких марок як Samsung, Hansa, LG або Liebherr – відсутність проблем із пошуком рідкісних запчастин.