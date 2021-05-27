Які фірми-виробники смартфонів є лідерами продажів у 2021 році

Компаній, які займаються виробництвом смартфонів в 2021 році, так багато, що перерахувати їх не вийде на пальцях обох рук. Через це багато покупців впадають в ступор при покупці нового телефону, не знаючи якій компанії віддати перевагу. Щоб вирішити цю проблему, ми склали рейтинг найкращих виробників смартфонів на ринку і розповіли про їх основні особливості та недоліки.





Realme

Відносно молодий бренд, швидко завоював репутацію за рахунок випуску продуктивних смартфонів за народною ціною. Зараз компанія поступово розширює сферу свого впливу, намагаючись випускати не тільки середньобюджетники, але і флагмани. Особливого успіху на цьому терені бренд поки не досяг, але з огляду на кмітливість його керівництва, є всі підстави вважати, що в найближчому майбутньому це зміниться.

Apple

Компанія, яка не потребує представлення. Презентація нових смартфонів купертинівців є однією з найгучніших обговорюваних подій в рядах не тільки техногіків, але і обивателів. iPhone, на думку багатьох – не просто смартфони, а показники статусу, що породило навколо девайсів цілий культ.

Його членів не бентежить навіть той факт, що купертинівці не поспішають впроваджувати сучасні тренди в свої девайси і втюхують архаїчні концепції по кілька років поспіль. Однак, варто віддати належне, що основні експлуатаційні характеристики у смартфонів від Apple на високому рівні, і якщо ви не хочете довго запарюватися з вибором моделі, можна просто купити iPhone.

Samsung

Серед багатьох виробників Android смартфонів Samsung найбільш статусний. Багато хто вважає його єдиним гідним конкурентом Apple. Частка правди в цьому є – за якістю складання, преміальності використовуваних матеріалів та іншими подібними моментами смартфони корейців дійсно перевершують гаджети китайських конкурентів.

Samsung за останні роки серйозно додала, почавши приділяти увагу не тільки флагманському сегменту, а й середньобюджетному. Представники лінійки Galaxy A ось уже кілька років є одними з найбільш популярних смартфонів в світі і нарешті адекватно конкурують з рішеннями китайців.

Xiaomi

Якщо говорити про топове співвідношення ціни і якості, то на цьому полі бою у Xiaomi немає рівних. Почавши з самих низів, компанія проклала шлях до Олімпу і зараз користується величезним попитом у всьому світі. Модельний ряд Xiaomi шалено широкий: в ньому є як доступні смартфони, так і флагманські. Останній преміум-апарат бренду Mi 11 Ultra і зовсім є лідером рейтингу камерофонів DxOMark.

