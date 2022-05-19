Що таке crm система ЯCRM та як вона працює?

Дізнайтеся все про ЯCRM: цілі впровадження, огляд можливостей, варіанти розгортання та багато іншого





Визначення CRM

Визначення CRM розшифровується як Customer Relationship Management, що означає «управління взаємовідносинами з клієнтами» та належить до всіх стратегій, методів, інструментів та технологій, які використовує бізнес для розвитку, утримання та залучення клієнтів. Customer Relationship Management – це особливий підхід до ведення бізнесу, при якому в основу діяльності компанії ставиться клієнт.

Основна мета впровадження CRM-стратегії — створення єдиної екосистеми із залучення нових та розвитку існуючих клієнтів. Управляти взаємовідносинами означає залучати нових клієнтів, нейтральних покупців перетворювати на лояльних клієнтів, із постійних клієнтів формувати бізнес-партнерів.

ЯCRM – це нова безкоштовна crm система в Україні.

Хто отримає вигоду від використання ЯCRM?

Основна перевага ЯCRM системи в тому, що вона може принести користь практично будь-якому організаційному підрозділу – від продажу та обслуговування клієнтів до рекрутингу, маркетингу та розвитку бізнесу.

Зберігання всієї інформації про клієнтів в одному місці, реєстрація проблем з обслуговуванням, визначення можливостей продажу, управління маркетинговими кампаніями – це лише кілька можливостей, які надає ЯCRM.

Оскільки CRM забезпечує швидкий доступ до даних, користувачам набагато простіше співпрацювати між собою — як наслідок, вирішуються питання всередині командної взаємодії та підвищується продуктивність.

Ще один вагомий аргумент на користь ЯCRM полягає в тому, що система підходить для компаній будь-якого розміру та будь-якої галузі – банків, агентств нерухомості, великих виробничих підприємств, транспортних компаній, дистриб’юторів, телекомунікаційних компаній, державних установ та багатьох інших.

Як працює ЯCRM?

Щоб розібратися у тому, як працює ЯCRM, розглянемо шлях вирощування клієнта від формування інтересу та заявки на товар чи послугу, яку надає компанія, до укладання угоди.

Залучення нових клієнтів відбувається по різних каналах:

органічний пошук;

інтернет-реклама;

e-mail розсилки;

медіа-активності;

онлайн-заходи.

Система чітко визначає канал-джерело та допомагає аналізувати ефективність кожного. CRM розрахує не лише кількість лідів по каналах, а і їхню конверсію у продажу. Зібрана аналітика покаже, які канали потрібно посилити, а які вимкнути.

Система зберігає всю історію взаємодії із записом розмов для їх подальшого аналізу. CRM-система працює за принципом омніканальності – інтеграція різних каналів комунікації в єдину платформу, яка забезпечує максимальну ефективність та безперервний контакт із клієнтом.

Вибір стратегії взаємодії

Спосіб роботи з клієнтом залежить від типу продажу (короткий або довгий). Якщо продаж короткий, наприклад, замовлення в інтернет-магазині, система допоможе менеджеру швидше оформити замовлення і передати його в підрозділ доставки. Якщо йдеться про корпоративні або довгі продажі, які розділені на кілька стадій, що мають на увазі постійну взаємодію, то клієнт переходить у вирву продажів.

Документообіг

На всіх етапах роботи з клієнтом CRM допомагає вести документообіг, формувати рахунки на оплату за заданими шаблонами та надсилати їх клієнтам прямо з інтерфейсу системи. Система дозволяє працювати не лише з документами для клієнтів, а й створювати/візувати внутрішні заявки, що значно прискорює та спрощує повсякденну роботу.

Закриття продажу

Якщо угода завершується продажем, клієнт переводиться в сегмент постійних. Це означає не тільки висококласне сервісне обслуговування, але й роботу департаменту маркетингу, який періодично спілкуватиметься з клієнтом, а ЯCRM допоможе вибрати найефективніший канал і частотність взаємодій. Результат такої стратегії — повторний продаж, якщо йдеться про товари, або продовження послуги/сервісу.

Аналітика роботи компанії

На всіх стадіях роботи система управління взаєминами з клієнтами пропонує деталізовану аналітику 24/7, представлену у вигляді інформативних дашбордів. Керівники різного рівня можуть аналізувати поточний стан продажів, планувати та контролювати маркетингові витрати та багато іншого.