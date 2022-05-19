У мережі з’явилися перші подробиці про Xiaomi 12S та 12S Pro

Вже цього тижня відбудеться презентація процесора Snapdragon 8 Gen 1+, на якому базуватимуться преміальні смартфони другого півріччя 2022. Інсайдер Digital Chat Station розповів, що серед них будуть і компактні пристрої.





Нова публікація натякає на гаджет, схожий на Xiaomi 12S. Він отримає FHD+ екран із частотою оновлення 120 Гц та фронтальною камерою в центрі. На задній панелі буде потрійна камера з 50-мегапіксельним основним датчиком.

Звичайно ж, смартфон отримає і старшу версію, яка матиме дисплей з роздільною здатністю 2К, апаратну основу Snapdragon 8 Gen 1+ і невеликі дизайнерські правки. Швидше за все, йдеться про Xiaomi 12S Pro. До того ж, в базі китайського регулятора з’явилися моделі L2S та L3S (12S та 12S Pro), а також L1, давно відомий як Xiaomi 12 Ultra.