На iPhone 16 можна буде зіграти в ігри для консолей

Нагадаємо, що гаджет отримав новий 3-нм процесор A18: він забезпечує на 30% більше продуктивності, ніж A16 Bionic в iPhone 15. Якщо вірити слайдам із презентації Apple, то на смартфоні можна буде зіграти в Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 7, Death Stranding і Sniper Elite 4. Також на iPhone 16 вийде Honor of Kings: World, екшен з відкритим світом, реліз якого очікують у 2025 році.

Процесор A18 отримав 16 ядер для обробки NPU-запитів і підтримку апаратного трасування променів. Останнє може працювати в п’ять разів швидше за програмне, завдяки чому в грі можна спостерігати реалістичні тіні та достовірні сонячні відблиски. Також у смартфоні буде поліпшене охолодження поряд із меншим нагріванням і троттлінгом в іграх: в Apple заявили, що iPhone 16 «виведе мобільний геймінг на новий рівень».

Нагадаємо, що в продажу iPhone 16 з’явиться 20 вересня. За базову версію на 128 ГБ попросять $799.