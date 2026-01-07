Кулемет 12.7 мм та штучний інтелект: ЗСУ отримали нового наземного робота Zmiy Droid

Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації у військах новий наземний роботизований комплекс (НРК) Zmiy Droid 12.7. Це розробка українських інженерів, створена спеціально для виконання бойових завдань в умовах високої інтенсивності вогню.

Конструкція та озброєння: Комплекс поєднує в собі надійну ходову платформу Zmiy та дистанційно керований бойовий модуль Wolly, озброєний великокаліберним кулеметом 12.7 мм. Робот має високу прохідність, долає пісок, сніг та водні перешкоди. Його корпус броньований, захищає від протипіхотних мін і здатен витримати влучання кількох FPV-дронів.

Штучний інтелект та управління: Ключова особливість Zmiy Droid 12.7 — просунута система управління. Оператор може одночасно керувати і рухом платформи, і веденням вогню. Бойовий модуль оснащений штучним інтелектом, який дозволяє автоматично захоплювати та супроводжувати цілі.

Бойовий досвід: Робот вже пройшов перевірку боєм. Задокументовано випадок, коли цей НРК знищив російський легкоброньований тягач МТ-ЛБ. Також відомий епізод, коли робот утримував вогневу позицію 45 діб поспіль, повертаючись до операторів лише раз на два дні для підзарядки та поповнення боєкомплекту. Головна мета комплексу — замінити живих солдатів у зонах найбільшого ризику.