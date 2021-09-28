Названо кращі моделі клавіатур для планшета в 2021 році

З ростом технологій багато людей стали віддавати перевагу планшетам через легкість і портативність, відмовившись від ноутбуків і ПК. Недоліком, однак, є те, що заради зручностей, які надає планшет, користувачі змушені жертвувати клавішною клавіатурою на користь екранної, яка в кращому випадку досить-таки посередня.





Саме тому багато користувачів купують спеціальні клавіатури для планшета, які легко підключаються до пристрою і надають користувачеві можливості ноутбука. Ми зібрали список кращих клавіатур для планшетів в 2021 році. Однак перш ніж почати, слід подивитися, як правильно вибрати клавіатуру такого типу.

ЯК ВИБРАТИ КЛАВІАТУРУ ДЛЯ ПЛАНШЕТА

З’ЄДНАННЯ

Зазвичай клавіатури підключаються до планшета різними способами. Чи то через спеціальні засувки, Bluetooth або програмне забезпечення, кожен з них має свої переваги і недоліки. Найбільшою перевагою Bluetooth клавіатур є те, що вони можуть підключатися до багатьох девайсів, в той час як інші моделі часто залежать від конкретного продукту.

ПОРТАТИВНІСТЬ

Однією з головних причин придбати клавіатуру для планшета є мобільність, яку пропонує пристрій. Більшість клавіатур досить легкі, тому їх легко вмістити в сумку для ноутбука і можна без проблем взяти з собою, якщо ви працюєте віддалено або в місцевій кав’ярні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Як і багато інших периферійних пристроїв, які виробляють компанії, різні клавіатури для планшетів можуть мати різні функції (наприклад, складатися, або ж мати клавіші з підсвічуванням і багато інших). Якщо ви хочете купити клавіатуру для планшета, то варто розглянути продукт з додатковими функціями.

КРАЩІ КЛАВІАТУРИ ДЛЯ ПЛАНШЕТА

TECLAST K10

Bluetooth: так

Розмір: 250 х 150 х 6 мм

Вага: близько 300 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Недорога клавіатура від Teclast сподобається тим, хто шукає компактну модель для постійного носіння з собою. У неї тонкий корпус, кнопки з тихим натисканням, підключення по Bluetooth і вбудований акумулятор. Модель сумісна з ОС Android, Windows та iOS. Пристрій доступний в чорному кольорі.

HAMA BLUETOOTH KEY4ALL X510

Bluetooth: так

Розмір: 285 х 180 х 12 мм

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Ще одна проста клавіатура без лишніх деталей, створена для щоденного використання вдома і поза ним. Вона компактна і легка, має просте підключення по Bluetooth, розрахована на планшети з Android, Windows і iOS. Працює від батарейок. Модель отримала 78 клавіш, має зручний кут нахилу, що знижує навантаження на руки при тривалій роботі. Випускається в чорному і білому кольорі.

SAMSUNG TRIO 500 (EJ-B3400)

Bluetooth: так

Розмір: 280,4 х 127,4 х 15,4 мм

Вага: 412,3 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Клавіатура від компанії Samsung є універсальною і підключається не тільки до планшетів чи ПК, а також і до смартфонів. У неї передбачено сполучення відразу з трьома девайсами і швидкий перехід між ними завдяки виділеній для цих цілей клавіші. Модель компактна, має 78 кнопок, три з них налаштовуються – можна призначити необхідні для користувача дії. Пристрій працює від двох батарейок ААА. Клавіатура доступна в двох кольорах – чорний і білий.

HARPER KBT-330

Bluetooth: так

Розмір: 335 х 123 х 18 мм

Вага: 330 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Клавіатура від компанії HARPER представляє собою універсальний пристрій, здатний сполучатися не тільки з планшетами на Android і iOS, але і смарт-телевізорами, а також ПК. У неї передбачено Bluetooth підключення і USB-ресивер для зв’язку через радіоканал. Одночасно тут передбачений конект з трьома девайсами і швидке перемикання між ними. Модель отримала 79 клавіш, одна з них налаштовується, є і додаткові мультимедійні кнопки. Приємним бонусом є тачпад з клавішами, які заміняють кнопки миші. Пристрій працює від двох батарей ААА, для економії заряду при невикористанні він йде в сон, деякі користувачі скаржаться, що відбувається це дуже швидко і девайс доводиться попередньо часто «будити».

LOGITECH MULTI-DEVICE KEYBOARD K480 BLACK BLUETOOTH

Bluetooth: так

Розмір: 299 х 195 х 20 мм

Вага: 820 г

Термін служби батареї: 24 місяці

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Відмінна клавіатура від Logitech, створена спеціально для мобільних девайсів. Вона відрізняється якісною збіркою і захистом від бризок. Пристрій сполучається з Bluetooth з трьома гаджетами одночасно і має клавішу для швидкого перемикання між ними. Модель працює від двох батарейок ААА, яких вистачить на 2 роки використання. Для більшої зручності в корпусі передбачений тримач для планшетів або смартфонів. Клавіатура сумісна з пристроями Apple, технікою на Windows і Android.

XIAOMI MIIIW DUAL MODE KEYBOARD WHITE BLUETOOTH

Bluetooth: так

Розмір: 408 х 143 х 23,6 мм

Вага: 897 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Клавіатура для планшетів від Xiaomi – не найкращий вибір з точки зору мобільності, але для роботи вдома вона підійде відмінно. Це пристрій виконаний з алюмінію в поєднанні з ABS пластиком. У гаджета гарний дизайн і цікаві круглі кнопки. Корпус моделі має кут нахилу 6 градусів, що відповідає вимогам до ергономіки. На корпусі є спеціальна виїмка, куди можна встановити планшет або телефон, що дозволить відмовитися від підставки. У цього планшета 104 клавіші, підключення здійснюється через Bluetooth або за допомогою USB ресивера – це дозволить швидко перемикатися між девайсами. Клавіатура підтримує ОС Windows, Android і iOS. Живиться вона від двох батарей ААА. В середньому їх вистачає на 2-3 місяці роботи.

PRESTIGIO CLICK & TOUCH

Bluetooth: так

Розмір: 283 х 132 х 16 мм

Вага: 307 г

Термін служби батареї: 168 годин

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Ця клавіатура являє собою досить інноваційний пристрій. Модель є Bluetooth-клавіатурою, яка додатково має USB-ресивер, що робить її використання більш зручним. Вона може сполучатися відразу з п’ятьма девайсами і швидко між ними перемикається, а ще тут передбачена вбудована Li-ion батарея, яка може забезпечити до 168 годин роботи (справедливості заради, користувачі вказують, що реальний час істотно нижче).

Головна фішка цього девайса – унікальний тачпад. Вся поверхня являє собою сенсорну панель, тобто при натисканні – працюють клавіші, дотиками і жестами спрацьовує сенсор, що дозволяє використовувати пристрій як мишку.

APPLE SMART KEYBOARD ДЛЯ IPAD

Bluetooth: немає

Розмір: 262мм х 194мм х 14мм

Вага: 255 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

За допомогою Smart Connector від Apple підключити дану клавіатуру до iPad так само просто, як встановити її на стіл і почати роботу. Незважаючи на те, що тут немає трекпада, клавіатура повнорозмірна, тому ви можете друкувати з усіма зручностями. Даний девайс – відмінний варіант для мандрівників, які змушені працювати в дорозі.

MICROSOFT SURFACE PRO SIGNATURE TYPE COVER

Bluetooth: немає

Розмір: 295мм × 217мм × 5мм

Вага: 310 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: немає

Signature Type Cover від Microsoft – відмінна клавіатура, виготовлена ​​з високоякісних матеріалів. Пристрій не зовсім дешевий, однак цілком виправдовує свою ціну. Трекпад зручний у використанні, в той час як сама клавіатура оснащена механічними клавішами, які, на думку багатьох, забезпечують кращий досвід. Крім того, при використанні девайса кожен відчує себе так, ніби працює з продуктом преміум класу.

APPLE SMART KEYBOARD FOLIO

Bluetooth: немає

Розмір: 317,5 х 228,6 х 12,7 мм

Вага: 431 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: немає

Перше, що кидається в очі при вигляді Smart Keyboard Folio від Apple, це ціна. Хоча даний чохол клавіатура для планшета коштує дорого, ви, будучи володарем iPad Pro, вже напевно витратили купу грошей на його покупку, тому придбання якісного периферійного пристрою, що приносить більше користі планшету, досить-таки виправдано. Завдяки фірмовому смарт-конекторі від Apple підключення до iPad стає дуже простим, а сильні магніти утримують пристрій. Як і у випадку з іншими клавіатурами для iPad, Folio не обладнано трекпадом але це не настільки істотний мінус.

JELLY COMB FOLDABLE BLUETOOTH KEYBOARD

Bluetooth: так

Розмір: 302 х 97 х 7,8 мм

Вага: 197,3 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Планшет – відмінна річ, проте звикнути до нього буває складно, особливо якщо ви часто використовуєте сенсорну панель. Для тих, хто шукає тачпад, складна bluetooth-клавіатура для планшета від Jelly Comb є відмінним варіантом. Мало того, що девайс оснащений відмінною сенсорною панеллю, яка підключається через Bluetooth або USB, так ще і складається в розмір гаманця. Це відмінно підходить для тих, хто часто подорожує. Однак клавіатуру можна зафіксувати в розгорнутому вигляді. Це може бути перешкодою, якщо ви хочете покласти пристрій на коліна.

LOGITECH UNIVERSAL FOLIO

Bluetooth : так

Розмір: 269мм х 211мм х 25мм

Вага: 465 г

Термін служби батареї: 24 місяці

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Не кожен може дозволити собі фірмові чохли від Apple і Microsoft, і саме тому варто звернути увагу на Universal Folio від Logitech. Хоча це не найпривабливіша бездротова клавіатура для планшета, вона не перестає від цього бути універсальною. Пристрій працює з будь-яким 9-10-дюймовим планшетом, який підтримує Bluetooth 4, а також захищений від води. Хоча тут немає трекпада, девайс оснащений спеціальними функціональними кнопками, які допоможуть вам працювати набагато ефективніше і швидше.

MICROSOFT SURFACE GO SIGNATURE TYPE COVER

Bluetooth: немає

Розмір: 245 х 175 мм х 8,3 мм

Вага: 245 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: немає

Surface Go – зменшена версія Surface Pro. Клавіатура має ті ж функції, що і її «старша сестра», в тому числі підсвічування, що прекрасно. Єдиний недолік, який ми можемо виділити, це те, що клавіші можуть бути трохи гучними при друку. В іншому випадку чохол Surface Go Signature Type – ідеальний варіант для планшета.

SAMSUNG GALAXY TAB S6 BOOK COVER KEYBOARD

Bluetooth: немає

Розмір: 245,1 х 178,7 х 6,8 мм

Вага: 359 г

Можливість підключення до декількох пристроїв: немає

Ця клавіатура в якійсь мірі запозичує дизайн у Surface Type Covers від Microsoft. Девайс підключається через магнітні контакти і оснащений великим трекпадом. Клавіатура також має спеціальний утримувач для Samsung Galaxy S-Pen, якщо у вас він є, і має повний набір функціональних клавіш, які допоможуть працювати більш ефективно.

LOGITECH K780 MULTI-DEVICE WIRELESS KEYBOARD

Bluetooth: так

Розмір: 158мм х 380мм х 22мм

Вага: 875 г

Термін служби батареї: 24 місяці

Можливість підключення до декількох пристроїв: так

Бездротова клавіатура від Logitech, призначена для роботи з операційною системою Mac, ПК, Chrome OS, Android і iOS, підключається через Bluetooth або USB-приймач. Планшет утримується за рахунок підставки, а гарячі клавіші допомагають перемикатися між додатками. Пристрій працює від двох батарей типу AAA і легко замінюються, хоча здатні пропрацювати до 24 місяців. Якщо ви шукаєте клавіатуру, яка здатна працювати не тільки з планшетом, але і з телефоном, K780 – те, що треба.

ПІДСУМОК

Купівля однієї з кращих клавіатур для планшета може перетворити будь-який планшет в ноутбук, не додаючи при цьому ваги. Однак вибір правильної моделі може бути важким, і ми сподіваємося, що наш список кращих клавіатур для планшетів в 2022 році допоможе!