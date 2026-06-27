Apple може готувати новий гаджет: компанія придивляється до розумного персня

Apple може вийти на ринок розумних перснів — компактних носимих пристроїв, які відстежують здоров’я, сон і активність без потреби носити годинник. За даними витоків і патентів, компанія давно вивчає такий формат, хоча офіційно Apple Ring поки не анонсували.

Що може вміти Apple Ring

Очікується, що розумний перстень Apple зможе вимірювати пульс, температуру тіла, якість сну, рівень активності та інші базові показники здоров’я. Також пристрій можуть інтегрувати з iPhone, Apple Watch, Mac і навушниками AirPods.

Окремий акцент Apple може зробити на жестах. Перстень потенційно зможе керувати іншими пристроями: наприклад, перемикати треки, взаємодіяти з інтерфейсом або виконувати швидкі команди без дотику до екрана.

Чому Apple не поспішає

Ринок уже має сильних гравців — зокрема Oura та Samsung Galaxy Ring. Але Apple зазвичай виходить у нові категорії не першою, а тоді, коли може запропонувати масовий і добре інтегрований продукт.

Головне питання — чи не стане Apple Ring конкурентом для Apple Watch. Частина функцій у них може перетинатися, тому перстень, найімовірніше, позиціонуватимуть не як заміну годиннику, а як легший гаджет для постійного носіння.

Дата запуску й ціна поки невідомі. Якщо пристрій справді вийде, в Україні його можна буде очікувати через офіційних ритейлерів або імпорт, як і більшість нових продуктів Apple.