Snapdragon 8 Elite 2 вражає результатами продуктивності

Інсайдер під ніком Digital Chat Station опублікував у соцмережі Weibo результати тестування флагманського процесора Snapdragon 8 Elite 2. Якщо вірити його звіту, новинка буде відчутно потужнішою за актуальну модель чіпа.

За даними джерела, Snapdragon 8 Elite 2 в Geekbench 6 набирає понад 4000 балів в однопотоковому режимі і понад 11 000 балів — в багатопотоковому. Для порівняння, результат Snapdragon 8 Elite в тих же дисциплінах становить 3100 і 9800 балів. Очікується, що нова SoC отримає процесорні ядра Oryon другого покоління, 16 МБ кеш-пам’яті GMEM і продуктивну «вбудову» Adreno 840.

Згідно з ранніми витоками, Xiaomi 16 і Xiaomi 16 Pro, ймовірно, стануть першими смартфонами на базі новітнього флагманського процесора. А в кінці року ним оснастять такі пристрої, як OnePlus 15, iQOO 15/15 Pro, Honor Magic 8, realme GT 8 Pro, Nubia Red Magic 11 і Redmi K90.