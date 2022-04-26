Vivo представила одразу два камерафони – X80 та X80 Pro

У Китаї відбулася презентація смартфонів Vivo X80 та X80 Pro, які є флагманськими пристроями з основним упором на камери. У девайсів навіть є виділений процесор для обробки зображень V1+, який доповнює апаратну основу MediaTek Dimensity 9000. Але у прошки також є альтернативна версія з процесором Snapdragon 8 Gen 1.





Vivo X80 Pro отримав основну камеру з роздільною здатністю 50+48+12+8 МП. Попереду ж знаходиться 6.78-дюймовий AMOLED E5 екран з роздільною здатністю QHD+ і динамічною частотою оновлення до 120 Гц. Під панеллю схований датчик відбитків пальців. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4700 мАч з 80-ватною провідною, 50-ватною бездротовою та 10-ватною реверсивною зарядкою.

Що стосується базової версії, вона має камеру з роздільною здатністю 50+12+12 МП. Екран такий же, але роздільна здатність тільки FHD+. Батарея теж поменше – 4500 мАг, а реверсивної та бездротової зарядки немає. Вже сьогодні можна замовити Vivo X80 за ціною від 3699 до 4899 юанів. Vivo X80 Pro почне продаватися 29 квітня в конфігураціях на 8/256, 12/256 і 12/512 ГБ за 5499, 5999 і 6699 юанів.