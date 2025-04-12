Користувачі скаржаться на тремтіння і вібрацію ультраширокої камери Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra отримав довгоочікуване оновлення камери – 50-мегапіксельний ультраширокий модуль. Але, схоже, разом із покращенням прийшла і проблема.

Дедалі більше користувачів повідомляють про сильне тремтіння та вібрацію камери, яка робить зйомку неможливою. На Reddit, у соцмережах і на офіційній платформі спільноти Samsung з’являються скарги, мовляв у момент запуску ультраширокого модуля камера починає трястися і видає характерний звук, що дзижчить. Спотворення видно прямо у видошукачі, а іноді проявляються і в сторонніх додатках на кшталт Snapchat.

Причину поки що не встановлено. Спочатку припускали несправність системи оптичної стабілізації (OIS), як це було в iPhone 14 Pro під час запуску сторонніх додатків камери. Але проблема в тому, що в ультраширокий модуль S25 Ultra OIS не вбудований, що виключає цю версію.

Деякі користувачі пов’язують збій з апаратним фокусом, інші підозрюють вплив магнітів у чохлах, але проблема відтворюється навіть зі звичайними TPU-чохлами. Цікаво, що у низки власників баг з’явився після оновлення прошивки, але поки немає офіційного підтвердження, що це програмний збій.

Деякі звернулися в авторизовані сервісні центри Samsung, де камеру визнали дефектною і замінили, підтвердивши апаратний характер несправності.